Los pantanos de Cádiz desembalsan en previsión del aviso rojo

El pantano de Bornos ha desembalsado en los dos últimos días 18 hectómetros cúbicos para guardar volumen de llenado en previsión de las fuertes lluvias que se esperan este miércoles. Este embalse se encuentra entre la Sierra de Grazalema y la campiña de Arcos, y es el que está sirviendo para regular el fuerte caudal que lleva el río Guadalete. Ahora se encuentra al 77% de su capacidad, lo que permite cierto colchón. Aguas arriba se encuentra el pantano de Zahara, que está al 42%, con una gran volumen vacío, debido a que su cuenca de recepción es menor.

La Agencia de Meteorología (Aemet) ha declarado el aviso rojo para el miércoles en Grazalema, Benaocaz, Ubrique, Olvera, Prado del Rey, Alcalá del Valle, Puerto Serrano y Jimena de la Frontera. Benamahoma, población del municipio de Grazalema, está dentro de este perímetro y se encuentra aislada por carrtera desde el viernes pasado. Con estas previsiones, la gestora de la cuenca del Guadalete ha optado por aliviar los embalses que se encuentran con más agua. El de Los Hurones también ha soltado dos hectómetros cúbicos en los dos últimos días.

El aviso rojo indica que se pueden acumular 140 litros por metro cuadrado en sólo 12 horas. O 200 litros en 24 horas. El resto de la provincia de Cádiz se encuentra en alerta naranja para este miércoles, según este semáforo de la Aemet.

Los Hurones está en el río Majaceite, uno de los ramales que va a parar al Guadalete en la Junta de los Ríos, población de Arcos. Es precisamente a partir de esta población cuando el Guadalete se encuentra en una situación más preocupante. En la Junta de los Ríos y en Jerez, junto a la Cartuja, se encuentra en el nivel 2 de peligrosidad en una escala de 3. En La Barca de la Florida está en el 3.

Las fuertes lluvias también se están notando en la cuenca del río Barbate. El embalse homónimo, que ha estado en una situación muy precaria en los últimos años, está ahora al 92,6% de su capacidad, con 192 hectómetros cúbicos. El gran pantano de la provincia de Cádiz, que es el Guadalcacín, se sitúa ya al 66%, con 524,9 hectómetros cúbicos.

Hay que recordar que Grazalema ha batido récords de lluvia en enero: el mes cerró con aproximadamente unos 1.300 litros recogidos pero lo más sorprendente es que casi 855 de esos litros de lluvia se recogieron en apenas la última semana del mes. En concreto, Aemet marca en sus datos de observación diarios 132.4 litros el domingo 25; 138.6 litros el lunes 26; 123.9 litros el martes 27; 178.6 el miércoles 28; los 248.7 litros del jueves 29; y 31.9 litros más el viernes 30