El nuevo juzgado de Instancia no arranca en Cádiz al carecer de suministro eléctrico

Nueva zancadilla a la Justicia gaditana. El Juzgado de Primera Instancia número 6 de Cádiz, cuya puesta en funcionamiento estaba prevista para el 1 de septiembre, se encuentra cerrado a cal y canto porque no cuenta con suministro eléctrico. Las puertas de esta recién estrenada sede judicial tienen el cerrojo echado, sin embargo, las demandas de los ciudadanos sí están entrando sin que ningún funcionario las tramite. Sencillamente, no pueden acceder al edificio para ir a trabajar porque no hay luz. Mal comienzo para un juzgado que arranca ya con atrasos.

A finales del pasado mes de junio, la Consejería de Justicia anunció la creación de nuevos órganos judiciales en la provincia de Cádiz, entre ellos, el Juzgado de Primera Instancia número 6 de Cádiz. La noticia fue aplaudida por diferentes operadores jurídicos, pues se daba sí respuesta a una vieja demanda.

El Juzgado de Primera Instancia 6 debería haber entrado en funcionamiento el 31 de marzo de este año, pero la pandemia del coronavirus lo atropelló y se quedó en stand by. El 16 de julio se publicó una orden en el BOE que fijaba un nuevo plazo para su puesta en marcha, el 1 de septiembre. Hoy, más de 15 días después de la fecha oficial señalada para su estreno, este juzgado está inactivo mientras que las demandas están entrando desde primeros de mes.

Desde el Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (Staj) reivindican la importancia del diálogo y del respeto entre la Junta de Andalucía, a través de su Secretaría General de Turismo, Justicia, Regeneración y Administración Local, y las organizaciones sindicales, como representantes legítimos de los trabajadores.

"Son muchos los retos y tareas pendientes en la provincia de Cádiz en cuanto a la Administración de Justicia. Por solo enumerar algunos, encontramos el eterno proyecto de la Ciudad de la Justicia de la capital, que evitaría la dispersión de órganos judiciales por toda la ciudad así como el gasto innecesario de arrendamientos, que a día de hoy, se dan casi a perpetuidad. Además de ello, el ciudadano, como primer y último destinatario del servicio público, también vería notablemente mejoradas sus gestiones al concentrarse en una única sede casi la totalidad de los órganos", explican desde el sindicato.

Aún no siendo la primera vez que Staj denuncia la falta de agilidad de la Administración en la puesta en marcha del citado proyecto, siguen lamentando que "no sea una prioridad para la Junta de Andalucía todas esas mejoras que podrían darse con más dedicación en el asunto".

El sindicato considera que los nuevos órganos judiciales de la provincia que han visto retrasada su entrada en funcionamiento por motivo de la pandemia, "tampoco se escapan de la falta de eficacia de la Administración, concretamente, su departamento de Infraestructuras".

En el caso del Juzgado de Primera Instancia número 6, Staj señala que ya se habían proveído todos los mecanismos de cobertura de su personal. "Sin embargo, ahora nos encontramos con que los funcionarios designados llevan sin poder desempeñar sus funciones quince días por problemas técnicos, que deberían haberse previsto y, sobre todo, una vez producidos, haber dado una solución ágil y eficaz".

Según Staj, la Administración ha informado de una serie de errores concatenados, entre los que figuran problemas de alta en el contrato de la luz, donde intervienen REDEJA, Endesa y Eléctrica de Cadiz. Estas deficiencias se verán solventadas esta semana, según ha confirmado la Junta al sindicato. "Desde Staj no podemos más que mostrar nuestra indignación ante estos hechos, dado que es un juzgado que empieza con mal pie y con retraso en los asuntos".

Otro de los órganos que este año se pondrá en marcha es el sexto juzgado mixto de Chiclana. A día de hoy, es necesario adaptar la sede actual para poder albergar a ocho funcionarios, además del titular del órgano y del Letrado de la Administración de Justicia. "Los representantes de los trabajadores, a pocas semanas de su entrada en funcionamiento, sólo sabemos que se ha procedido al traslado del Registro Civil a un local independiente ubicado a pocos metros, con una falta de previsión manifiesta. Los ciudadanos que acuden al Registro Civil en Chiclana tienen que hacer cola entre mesas y sillas de bares colindantes, al encontrase en uno de los locales comerciales de la zona. A esto se suma la carencia absoluta de personal de seguridad en el acceso", denuncia el sindicato de Justicia.

Sobre la nueva sede que albergará los juzgados de Barbate, Staj critica que en ningún momento se dio voz a los representantes de los trabajadores, salvo en una escueta visita una vez terminada la obra. "Finalizados los trabajos, ya no pudimos ofrecer nuestras aportaciones y alegaciones".

"Exigimos a la Administración que, a través de la Secretaría General de Justicia de Cádiz, tome las medidas necesarias para dar una solución eficaz de todos los problemas que afectan a las sedes e infraestructuras de los juzgados de la provincia", concluye el sindicato.