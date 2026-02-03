Navantia y Dragados Offshore limitan este miércoles la actividad en sus factorías de la Bahía de Cádiz por el temporal

Navantia ha decidido suspender este miércoles todos la actividad en exteriores de sus tres astilleros de la Bahía de Cádiz ante las previsiones de fuerte temporal de lluvia y viento para la provincia gaditana y casi toda Andalucía, que ha llevado a la Junta a tomar diferentes decisiones de seguridad, como la cancelación de la actividad lectiva presencial. Dragados comunica a sus trabajadores la suspensión del turno de noche y restricciones de actividad en el turno de día.

La compañía pública ya resolvió el miércoles de la semana pasada, en plena jornada, detener los trabajos como medida de prevención, en ese caso por el fuerte viento que azotaba la zona. Ahora su comité de seguridad opta por repetir las mismas pautas de seguridad, a tener del aviso naranja de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y de las recomendaciones y cuestiones marcadas por el Gobierno andaluz.

Así, en las factorías de Navantia de Cádiz, San Fernando y Puerto Real se dejarán de realizar tareas en los exteriores, además de fijarse restricciones de movimiento del personal por las instalaciones para evitar ningún tipo de incidente. Los trabajos de taller y oficina se mantendrán, por el momento. Igualmente se fiscalizará el estado de los talleres ante la posibilidad de que estos se vean afectados por el viento.

Dragados Offshore también toma medidas

La constructora de estructuras offshore también ha decidido limitar la actividad en su patio de Puerto Real. Mientras el turno de noche queda suspendido, la actividad de día se restringe al inicio del turno por cuestiones de seguridad en el exterior, tanto en andamios, montaje de jackets, uso de maquinaria como grúas o trabajo o movimientos en suelo. La actividad interior proseguirá, por el contrario. Desde hoy mismo se desarrolla una labor de fiscalización de las condiciones de viento para tomar las medidas oportunas.