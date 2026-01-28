Navantia detiene la actividad exterior en sus astilleros de Cádiz, Puerto Real y San Fernando por la borrasca Kristin
El comité de emergencia de la compañía también ha restringido el movimiento de personas por las factorías
Borrasca Kristin en Cádiz, en directo | Todas las incidencias y destrozos por los vientos de casi 100 kilómetros por hora
Navantia ha detenido todos los trabajos en el exterior de sus tres astilleros en la Bahía de Cádiz como medida de prevención ante el temporal que azota España y que en la zona se está dejando notar desde horas muy temprana con numerosas incidencias por el fuerte viento, que con la nueva borrasca Kristin pueden alcanzar los casi 100 kilómetros por hora.
Según fuentes de la compañía la paralización de la actividad en los diques ha sido tomada por su comité de emergencia, que ha tenido en cuenta los efectos del temporal en todo el litoral gaditano donde la Aemet ha activado el aviso naranja. En concreto, en Cádiz, San Fernando y Puerto Real se ha decidido por cuestiones de seguridad suspender los trabajos en los exteriores, mientras el personal continúa realizando sus funciones habituales en oficinas y talleres.
La medida del comité de seguridad también implica la restricción del movimiento de personas por las tres factorías navales para reforzar la seguridad y la vigilancia en todos los talleres ante la posiblidad de que las estructuras se vean afectadas por las fuertes rachas de viento.
