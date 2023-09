La ministra de Defensa dice que no hay obstáculos para el segundo contrato de Navantia con Arabia Saudí

La ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles, ha insistido este viernes en San Fernando en que no está habiendo "ningún tipo de obstáculos" para la formalización del contrato para que Navantia construya cinco corbetas más para Arabia Saudí.

"No se de donde ha salido esa noticia. No me consta que esté en ningún caso congelado, está siguiendo la tramitación", ha comentado la ministra al ser preguntada en su visita al Tercio de Armada, sobre una información publicada que apuntaba Arabia Saudí había retenido el proceso tras conocerse la posible entrada del grupo STC en Telefónica."En todo caso tendría que responder Navantia, pero como gobierno y como ministra de Defensa tengo que decir que no".

Navantia ya confirmó que seguía negociando el contrato, extremo en el que ha insistido hoy la ministra. En noviembre de 2022, se conoció que Navantia San Fernando participaría en la construcción de cinco buques más para Arabia Saudí, tras el anuncio de la empresa cel Ministerio de Defensa del Reino de Arabia Saudí y GAMI (General Authority of Military Industries) con un memorándum de entendimiento que recoge la colaboración para un futuro programa de cinco buques de combate multi-misión para la Royal Saudi Naval Force (RSNF).

El acuerdo, suscrito entre el viceministro de Defensa, Khaled bin Hussein Al-Bayari, y el presidente de Navantia, Ricardo Domínguez, se traduciría en un contrato a lo largo de 2023. Los buques se construirán conjuntamente en el astillero de Navantia en San Fernando y un astillero en Arabia Saudí, lo que supondrá un impacto de 7.500 empleos cualificados.

Este sería el segundo encargo de Arabia Saudí a Navantia, que ha ido construyendo cinco corbetas para la Real Marina Saudí en la Bahía de Cádiz desde 2018.