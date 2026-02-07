La mayoría de los desalojados de Arcos pueden regresar a sus casas este sábado

El alcalde de Arcos de la Frontera, Miguel Rodríguez, ha anunciado que desde el Ayuntamiento se va a permitir el regreso a sus casas de gran parte de los vecinos que fueron desalojados desde el pasado miércoles a consecuencia de la crecida del río Guadalate y por los desembalses controlados de las presas de Bornos y Arcos, recuperando poco a poco la normalidad.

En un vídeo publicado en el canal de Facebook del Ayuntamiento de Arcos, el alcalde regidor ha precisado que se va a permitir la vuelta "al 100%" en zonas evacuadas como El Santiscal, Juan Carlos I, la barriada de la Pedrosa "a excepción de las casitas que están más bajas, ubicadas en la zona de mayor inundabilidad" y en las calles Grecia y Francia.

Trabajos a contrarreloj y de madrugada en Arcos para recuperar la A-372

"Vamos mejorando, vamos recuperando cierta normalidad, así que muy atentos a todas las indicaciones", ha indicado Rodríguez dirigiéndose a sus vecinos.

Respecto a la presa de Arcos, que ha estado desaguando a un caudal de 700 metros cúbicos por segundo desde el jueves, ha comentado que ahora lo está haciendo "a muchísima menos cantidad", algo que ha considerado "muy buena noticia".

Además, ha informado que ya está abierta la carretera de la presa, la A-372, un tramo que el viernes tuvo que ser cortado por el deslizamiento de un talud.