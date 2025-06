Manuel Estrella, presidente de la Audiencia de Cádiz: "Estoy deseando contar con jurisprudencia respecto al petaqueo"

Cádiz/Manuel Estrella sube las escaleras que conducen a la primera planta del Palacio de Justicia de Cádiz con una sonrisa en la cara. Es una estampa habitual y, sin embargo, tiene algo de especial y diferente. El pasado martes, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) lo reeligió presidente de la Audiencia Provincial de Cádiz. El magistrado suma así su tercer mandato consecutivo al frente del tribunal gaditano, un órgano que dirige desde 2011. Ahora tiene cinco años por delante para afrontar una nueva etapa que asume “con la misma ilusión que la primera vez”.

Pregunta.–¿Se esperaba el nombramiento?

–Lo veía francamente complicado porque el tiempo corre en contra. El hecho de llevar 14 años de presidente en la Audiencia de Cádiz, evidentemente, es un hándicap. Pero bueno, ha sido así y lo asumo con muchísima ilusión, por supuesto. Es una alegría enorme, a nivel profesional, a nivel personal, en todos los sentidos.

P.–¿Los años de trayectoria no restan ilusión a esta nueva etapa que ahora arranca?

–Para nada. Son cosas que no tienen nada que ver. Tengo la misma ilusión que la primera vez. Además, ahora nos vamos a enfrentar a una reforma importantísima que es la Ley de Eficiencia Procesal y creo que no está mal elegir a personas que tengan mucha experiencia gubernativa para encabezar ese proyecto.

P.–Ahora retomamos esa ley. Echó usted varios anzuelos a diferentes presidencias: en la Audiencia Sevilla, en el TSJA, en la Audiencia Nacional... ¿La de Cádiz era su candidatura favorita?

–Hombre, por descontado. Claro que sí.

P.–¿Usted quiere jubilarse en Cádiz?

–Si es posible, sí.

P.–La nueva Ley de Eficiencia Procesal, esto es, la Ley Orgánica 1/2025 de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, ¿qué trae de bueno y qué hay que pulir?

–Si se hace bien, que esperemos que sí, creo que trae muchas cosas buenas. Yo siempre he defendido la creación de los tribunales de instancia. Lo que pasa es que a esta ley, en mi modesta opinión, le falta un poco de ambición. No ha dado el paso de crear los tribunales de instancia de verdad. Se limita a instaurar la nueva oficina judicial y poco más.

Además, esto va a generar muchos problemas porque hay funcionarios que están inquietos porque no saben qué va a ser de su futuro.

Manuel Estrella, durante la entrevista / Jesús Marín

Por cierto, quisiera hacer una aclaración. Hace unos días, en una entrevista, dije que me parecía que las plantillas de las Secciones Civiles de la Audiencia estaban sobredimensionadas. No es una idea mía, es un dato que plasma todos los años la memoria del TSJA. Y hay quien ha entendido que esa afirmación es a nivel de todo lo que tenga que ver con lo Civil, o sea, con los Juzgados de Primera Instancia, y nada más lejos de la realidad. Los Juzgados de Primera Instancia están perfectamente dotados, incluso infradotados, porque hay muchísima labor allí. Ahora bien, tal cual están concebidas hoy en día las Secciones Civiles de la Audiencia, creo que es un clamor que hay una descompensación importante respecto a las Secciones Penales

P.–Civil tiene más personal que Penal.

–Civil tiene una plantilla que data de cuando éramos Secciones Mixtas y actualmente el trabajo en Civil no requiere tanto funcionario.

P.–¿Habría que intentar redistribuir al personal?

–Eso es muy difícil. En Justicia todo es lento, todo es complejo, esto es una maquinaria muy pesada donde cualquier innovación cuesta muchísimo.

“Se dictan millones de resoluciones impolutas. No tienen nada que ver con la política”

P.–¿Qué se puede hacer para agilizar esos ritmos artríticos de la Administración de Justicia?

–En primer lugar, romper con el criterio del partido judicial decimonónico de una España agrícola mal comunicada, donde pueblos recónditos tienen un juzgado. El resto de la Administración no funciona así. Es decir, a nadie se le pasa por la imaginación crear un hospital inmenso en una población de 10.000 habitantes. No tiene ningún sentido y en Justicia así subsiste.

Esa es, precisamente, la idea del tribunal de instancia de verdad, pero la Ley de Eficiencia Procesal no plasma eso, no ha sido ambiciosa.

P.–En los últimos años ha habido mucha polémica en torno a la renovación del Consejo General del Poder Judicial. ¿Cree usted que eso ha afectado a la percepción que tiene la ciudadanía de la independencia judicial?

–Este tema es muy difícil de explicar para el ciudadano común. La Justicia no está politizada ni de lejos. Los jueces son absolutamente independientes y quien opine lo contrario no sabe de lo que está hablando.

Y los fiscales también son completamente imparciales. No son independientes porque tienen una estructura organizativa jerárquica, pero un fiscal hace su función con imparcialidad y respeto a la ley, y nada más.

Otra cosa es el Consejo General del Poder Judicial, el órgano donde se desarrolla la política judicial, cuya designación está politizada; efectivamente, sí lo está porque el nombramiento de los magistrados y jueces del CGPJ viene de los órganos parlamentarios. Pero eso luego, en el día a día, no influye absolutamente para nada.

Comprendo que la sociedad no entienda la diferencia entre una cosa y otra y que tenga su recelo hacia las decisiones judiciales, pero aquí, en España, se dictan millones de resoluciones y todas son, desde mi punto de vista, absolutamente impolutas. No tienen nada que ver con la política. Son decisiones puramente jurídicas y nada más.

Eso no quita que cada juez y cada fiscal tenga su ideología, si bien, insisto, eso no tiene nada que ver con su trabajo.

El presidente de la Audiencia en su despacho / Jesús Marín

P.–Cambiando de tema. El narcotráfico es el principal problema que afronta la justicia gaditana en este momento.

–Sí, sin duda. En Cádiz batimos todos los récords. La ubicación geográfica de la provincia se presta al tema. No tiene vuelta de hoja. Pero se está haciendo todo lo posible para abordar y desarticular a las redes criminales, cada vez más violentas, en conjunto con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Ahora bien, hay un aspecto sobre el que advertí desde el primer momento: una cosa es que se refuercen las plantillas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que me parece perfecto, y otra cosa somos nosotros, los jueces, que es donde se forma el embudo.

En el Campo de Gibraltar se han incrementado las plazas penales de magistrados, pero no lo suficiente. A mí me gustaría, por ejemplo, que la Sección de Algeciras se bifurcara y tuviera dos Secciones, una Civil con tres magistrados y otra Penal con al menos cuatro y, a ser posible, cinco magistrados, además de una plantilla de funcionarios importante.

P.–Recientemente se celebró un plenillo de jueces en Cádiz para abordar el petaqueo y poder juzgarlo con base al artículo 568 del Código Penal, que condena la tenencia de sustancias explosivas o inflamables, ya que el suministro de gasolina para los narcotraficantes no está tipificado como delito de forma expresa. No fue un plenillo especialmente unánime...

–Bueno, este asunto jurídicamente es muy discutible. Salió adelante, pero no hubo unanimidad. Hubo opiniones de todos los gustos. Al final se decidió que sí (que se juzgara el suministro de gasolina a las narcolanchas a través del artículo 568) y decidido está. Ahora, no obstante, habrá que esperar las decisiones que adopten las instancias superiores –el TSJA o el Tribunal Supremo– cuando se recurra una condena por petaqueo. Yo estoy deseando contar con jurisprudencia al respecto. Y más me gustaría que se tipificara.

“Hay que dar un paso adelante con la Ciudad de la Justicia y hay que hacerlo ya”

P.–¿Qué esperas resolver en este mandato?

–Me gustaría ver la Ciudad de la Justicia, con o sin Audiencia, que eso es otra discusión, pero me gustaría verla. Es una demanda importante para la población de Cádiz. Y lo mismo pasa en Jerez y en Algeciras. Me consta que la Junta de Andalucía hace un esfuerzo ímprobo, pero hay que dar un paso adelante y hay que hacerlo ya.

P.–¿Y la Audiencia se traslada al nuevo edificio en los reformados Depósitos de Tabaco o se queda en el Palacio de Justicia de la Cuesta de las Calesas?

–En la Audiencia estamos perfectamente bien, en el mejor sitio de la ciudad y con unas instalaciones más que dignas, aunque nos iremos encantados para Loreto. No hay ningún problema. No tenemos nada que objetar. Si se hace bien, todo el mundo contento.