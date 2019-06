Otros 'kamikazes' que sembraron el terror en las carreteras gaditanas

Esta vez fue un móvil el que pudo dejar constancia de las malas artes de un conductor temerario que sembró el caos en la carretera A-372 entre Arcos y El Bosque, pero en otras ocasiones no ha habido testimonio gráfico más allá de las fotografías que reflejan los atestados policiales. Pero eso no significa que no haya habido más casos, y es que en los últimos años los medios de comunicación han recogido la imprudencia de varios gaditanos al volante.

A principios de este año, un 'kamikaze' provocó el pánico en la A-4 a la altura de Ikea. Circuló dos kilómetros en sentido contrario, colisionando con otro vehículo y, en vez de pararse, el conductor abandonó su coche, se montó en el de un familiar y se dirigió de nuevo a la autovía. Tras haber provocado el primer accidente, se adentró en la Ronda Oeste de Jerez también en sentido contrario. Tras ser localizado por la Guardia Civil, el conductor dio positivo en el control de alcoholemia con 0,89 milígramos de alcohol por litro expirado.

También en 2018, pero el 20 de julio, la Guardia Civil detuvo a un conductor que circuló durante 11 kilómetros en sentido contrario por la A-382 entre Jerez y Arcos. En el control de alcoholemia, dio como resultado 0,94 milígramos de alcohol por litro expirado.

El 5 de enero de 2018, un vehículo fue interceptado por circular en sentido contrario por la autovía A-48 a su paso por Chiclana y dirección Algeciras. El vehículo infractor era un cuatriciclo ligero conducido por un varón de 80 años de edad, que dio negativo en el control de alcoholemia.