La Junta de Andalucía reabre carreteras para garantizar las comunicaciones entre la Sierra de Cádiz y Ronda

La Junta de Andalucía ha reabierto en pocas horas tres carreteras determinantes para las comunicaciones en carretera de la Sierra de Cádiz y la Serranía de Ronda y evitar que hubiera municipios que quedaran incomunicados. El personal del servicio de carreteras de la Consejería de Fomento recuperó anoche la circulación en la carretera Arcos-Antequera (A-384) y la carretera que conecta Ronda con Algodonales (A-2300), que se suman a la carretera A-372, que se pudo reabrir en tiempo récord el pasado sábado y que ha facilitado un corredor seguro para la Serranía de Cádiz.

Rocío Díaz ha señalado que, desde el primer momento, el Gobierno andaluz se ha volcado "en lo urgente, que ha sido evitar la pérdida de vidas humanas y de bienes como las viviendas", aunque también se ha priorizado "en poner todos los medios y recursos para evitar que haya municipios aislados". Al respecto, ha agradecido el "enorme esfuerzo de los equipos de conservación, que llevan días trabajando las 24 horas para que los habitantes de la Serranía de Cádiz o la Serranía de Ronda tuvieran siempre una carretera operativa para no quedar aislados".

La consejera de Fomento ha puesto como ejemplo los trabajos que los operarios de la Junta realizaron de madrugada en la carretera A-372, con la construcción a contrarreloj de un muro de escollera que “permitió abrir el sábado con seguridad una carretera vital para toda la Serranía de Cádiz”. Las obras de protección y refuerzo en este punto, junto a la presa de Arcos, continúan y están a punto de finalizar.

Además, la consejera ha indicado que esta tregua climatológica del pasado domingo ha posibilitado avanzar con más celeridad en la reapertura de otras carreteras cortadas. “Hemos corrido para ofrecer desde primera hora de la mañana rutas seguras a los muchos ciudadanos que hoy tenían que desplazarse en coche a su lugar de trabajo”.

Carreteras reabiertas en Cádiz

La Junta de Andalucía ha reabierto así la carretera A-2300 por el embalse de Zahara-El Gastor, con un relleno provisional de tierra sobre la calzada. De esta manera, se ha habilitado una alternativa de circulación a la carretera autonómica A-374, la arteria principal de conexión entre Ronda y Algodonales, que permanece cerrada debido a unas graves grietas y desprendimientos de gravedad. También se ha recuperado el tráfico en la carretera Arcos-Antequera (A-384) a la altura del término municipal de Alcalá del Valle, donde se habían producido desprendimientos y grandes socavones.

Estas reaperturas al tráfico, ha precisado la consejera, son “medidas urgentes y provisionales que se han tomado pensando en los ciudadanos” y a las que seguirá “una intervención de mayor calado que permita reconstruir los cuantiosos daños que han provocado las borrascas”. En esa línea, ha recordado que son más de 530 incidencias graves (cortes totales o parciales) que se han producido en la red viaria autonómica y que, pese a los esfuerzos, aún siguen cortadas 40 vías cortadas y 91 con otro tipo de afecciones como estrechamiento de carriles, ramales de entrada o vías de servicio de toda Andalucía.

Una inversión millonaria para la reconstrucción

Sobre esto último, ha advertido que va a ser necesaria una “inversión millonaria para la reconstrucción”, ya que las borrascas han sido un golpe demoledor para el sector primario, para el turismo y para las infraestructuras. Rocío Díaz ha recordado que ya se estima que serán necesario en torno a los 500 millones de euros sólo para reparar los desperfectos de la red viaria autonómica, según una primera evaluación inicial y provisional. Ante esta situación, ha garantizado “el esfuerzo económico del Gobierno andaluz a través de un presupuesto que va a quedar condicionado con este fenómeno”.

A su vez, ha insistido en que es necesaria la plena implicación del Estado, a través del Fondo de Compensación y también solicitando formalmente a la Unión Europea que active recursos del Fondos de Solidaridad. Igualmente, ha pedido que los fondos europeos Next Generation se flexibilicen y se destinen en parte a solventar la situación.