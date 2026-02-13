Grazalema acumula 4.473 litros por metro cuadrado en lo que va de año hidrológico

Hasta el momento (y a falta de la lluvia de la jornada del viernes), el año hidrológico en Grazalema acumula 4.473 litros por metro cuadrado. No hay cabeza ni suelo que parezca capaz de asumir una medida así. En los datos recientes de registros pluviométricos (desde el año 96 en la Red Hidrosur), no se ha dado una cifra siquiera parecida a la que marcará esta temporada en la Sierra. El máximo acumulado de octubre a octubre en Grazalema lo ostentaba hasta ahora el periodo 2012-13, marcando 3.131,6 mm. La media del registro para la estación se sitúa en 1.636,7 mm. En la comparativa, por ejemplo, el anterior año hidrológico (2024-25) no fue malo: alcanzó los 1.990,4 litros por metro cuadrado.

La cifra de este año resulta galáctica, desde luego, al compararla con el año más seco de las últimas tres décadas en Grazalema, el de 2004-05, cuando apenas llegó a los 580 litros por metro cuadrado.

El pasado mes de enero Grazalema registraba, de hecho, el récord de precipitación de toda España, con 1.295 litros por metro cuadrado. Y, si eso nos parecía mucho, a los pocos días de estrenar febrero se rompió la balanza: el miércoles día 4, la jornada en la que la localidad protagonizó titulares por todo el país, el medidor de AEMET registraba 577 litros por metro cuadrado.

380 LITROS EL 15 DE FEBRERO DE 1963

La marca deja atrás, por ejemplo, el máximo de mediados de febrero de 1963, cuando la población vivió una de sus últimas grandes inundaciones. Así, según recogían precisamente las páginas de Diario de Cádiz, "desde la madrugada del pasado día 15 hasta las cuatro del día siguiente, las fuertes precipitaciones caídas alcanzaron la cifra de 380 litros por metro cuadrado en menos de veinticuatro horas".

"Esto -continuaba la pieza- dio lugar a la mayor inundación que se recuerda en Grazalema, alcanzando las aguas un nivel de sesenta centímetros en las calles Generalísimo Franco, José María Jiménez, Plaza España y Calvo Sotelo, ocasionando serios daños en locales de negocio, viviendas, edificaciones y pavimentación".

"La alcaldía -añadía- dispuso de manera inmediata lo necesario para atajar las consecuencias de la inundación que, afortunadamente, no produjo víctimas aunque sí, como queda dicho, importantes daños".