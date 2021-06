Los estudiantes de San Fernando confinados en Mallorca viajarán a Valencia en barco y regresarán a casa en autobús

Los estudiantes andaluces que no han resultado contagiados en el brote de Mallorca y que se encuentran confinados en la isla, entre ellos un grupo de jóvenes de San Fernando, están más cerca de regresar a casa. Un barco burbuja les trasladará este jueves a Valencia y la Junta de Andalucía ha anunciado que pondrá autobuses a su disposición para que puedan volver a sus hogares de forma segura para proseguir con la cuarentena, tal y como dictaminan los protocolos. Serán los padres los que decidan si optan por esta fórmula o buscan vías alternativas para que los jóvenes regresen de forma segura.

Para garantizar el regreso con todas las garantías de seguridad, el gobierno andaluz ha previsto cuatro autobuses, un equipo médico, una ambulancia del 061 y una unidad móvil que efectuará test de antígenos con el fin de garantizar una vuelta segura. La Consejería de Salud y Familias aconseja a las familias que utilicen este ofrecimiento dada la necesidad de que estos jóvenes viajen agrupados para evitar riesgos de transmisión.

Por su parte, los casos confirmados vinculados a dicho brote permanecerán en las Islas Baleares hasta que obtengan el alta epidemiológica. La Consejería de Salud y Familias está coordinando todas estas actuaciones con el Ministerio de Sanidad y con la Consejería de Salud y Consumo de Baleares.

Cabe recordar que este miércoles el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Palma de Mallorca tumbó el confinamiento forzoso de los estudiantes aislados en el hotel Palma Bellver, tal y como solicitó la Fiscalía. En concreto no avala que se mantenga la cuarentena de los jóvenes que han dado negativo o que no se han realizado la prueba, al considerar que el Gobierno balear no ha acreditado que estas personas hayan tenido contactos estrechos con los jóvenes contagiados en el macrobrote detectado en la isla. La jueza sí avala confinar a aquellas personas que hayan dado positivo en Covid.

Los estudiantes andaluces, entre los que se encuentran 45 jóvenes de San Fernando, llevan confinados desde el pasado domingo en el hotel Palma Bellver por orden del Gobierno balear tras el macrobrote detectado en Mallorca, en una maniobra que los padres denunciaron ante la justicia por "detención ilegal".