Ceferino Parra vuelve a la carga. Siete años después de que la Junta de Andalucía le diera con la puerta en las narices en su intento de contar con ayuda pública para la construcción de varios barcos ganaderos, este empresario almeriense ha decidido retomar su idea inicial.

"Mi proyecto contempla la creación de entre 3.000 y 3.500 puestos de trabajo durante la construcción de los barcos y, con la que está cayendo en España con esta crisis económica actual, creo que lo mínimo que tendrían que hacer las administraciones públicas es escucharme", reflexiona este empresario ganadero nacido en la localidad almeriense de Gérgal y que ha cumplido ya los 75 años de edad.

Lo cierto es que la Junta le escuchó ya. Fue en septiembre de 2013, en una reunión celebrada en la sede de la Delegación del Gobierno andaluz en Cádiz, y la cosa no terminó bien. "En el encuentro le hemos pedido un proyecto, que no tenía, y nos ha dicho que nos lo haría llegar. Pero no hemos encontrado un mínimo de garantías que nos haga pensar en la viabilidad de su proyecto y es una pena porque nos hubiera gustado ayudar", resumía al término de ese encuentro el socialista Fernando López Gil, entonces delegado de la Junta en Cádiz y ahora senador por designación autonómica.

Ceferino Parra lamentó entonces que la Junta "mire hacia otros intereses antes que a la creación de empleo" y desveló que desde la Administración andaluza le habían propuesto que él abonara la mitad de cada barco ganadero que se construyera, una oferta "inasumible" para este empresario almeriense "porque cada barco puede costar unos 40 millones de euros", apuntaba.

Pero Parra no se baja del burro y ya está llamando a la puerta de la Junta para ver si hay alguna opción de retomar aquel proyecto. "El hecho de que haya un nuevo Gobierno andaluz, de otro color político, me da cierta confianza, pero también que ahora presida Navantia una granadina que conoce a la perfección los problemas de Andalucía", añade este empresario.

Hace siete años Parra buscaba contar con tres barcos ganaderos que le permitieran traer terneros desde Uruguay y Argentina, los grandes países exportadores de carne vacuna, para engordarlos luego en algunos de los cebaderos que él tiene en varios puntos de España antes de su venta a diferentes empresas cárnicas de varios países. "Conozco el sector, conozco el mercado, conozco cómo poder crear empleo, pero sin los barcos no puedo hacer nada", se lamenta antes de indicar que actualmente en el mundo "hay muy pocos barcos que puedan transportar varios miles de reses y su coste es además muy elevado". Además, él lleva ya años trayendo esas reses a España pero sus beneficios caen mucho al tener que pagar mucho dinero para el alquiler de estos buques.

Hace siete años proponía que esos barcos ganaderos se crearan en los astilleros de la Bahía de Cádiz "porque prefiero crear empleo en mi tierra andaluza", reflexionaba Parra. Ahora mantiene esa misma teoría "pero estoy abierto a cualquier cosa con tal de poder contar con esos barcos". Y aunque su idea inicial era poder disponer de tres embarcaciones, tampoco en ese punto se cierra en banda "porque pueden ser uno, dos, tres o hasta cuatro", apostilla.

Tampoco cierra la posibilidad a que las ayudas a su proyecto terminen llegando desde Europa. Es en este punto donde aclara que lo que busca "no es el dinero de la Junta sí o sí". "Sólo quiero apoyo político para poder construir los barcos que necesito", sigue manteniendo, hoy igual que hace siete años, este empresario andaluz.