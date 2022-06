Elecciones Andalucía 2022: Teresa Rodríguez celebra en Cádiz "con satisfacción pero con humildad" sus dos diputados

Aunque la líder de Adelante Andalucía insistía en celebrar "con satisfacción pero con humildad" los dos escaños con los que su refundada formación ha entrado en el Parlamento de Andalucía, sus militantes y simpatizantes hacían una fiesta de los resultados obtenidos en los comicios de este 19 de junio que tanto Teresa Rodríguez como su equipo han seguido atentamente en la sede de su partido en Cádiz. "Hemos logrado ser la única fuerza parlamentaria cuyos escaños no cotizan en ninguna sede de Madrid", se congratulaba la candidata entre los aplausos de su gente durante su comparecencia tras conocer casi el 100% de escrutinio de las elecciones autonómicas.

Y es que, por encima del dato numérico con el que han saldado estas elecciones, la formación conmemoraba -con la efusividad in crescendo por momentos- la consecución de una voz propia en el Parlamento andaluz tras "21 meses" en "el rincón de pensar" donde los mandaron sus antiguos socios, la mayoría de las formaciones que en estas elecciones han concurrido bajo la marca de Por Andalucía. "Veníamos de una situación muy difícil, estábamos en la UVI, como decía aquel, nos habían echado del grupo parlamentario poniendo a 11 diputados en el absoluto apartheid político en este algo más de año y medio, no sé cuándo exactamente, porque fue aprovechando mi baja de maternidad", ha recordado Rodríguez sus desavenencias con las formaciones que integraban Adelante Andalucía en las elecciones de 2018 bajo su liderato.

Con todo, reivindicado el nacimiento de este "nuevo espacio andalucista de izquierdas" para "la Andalucía del siglo XXI" con 167.885 votos que le han valido dos diputados, Rodríguez tendía "la mano" al resto de fuerzas de la izquierda de cara a la nueva legislatura "en la apuesta por llevar a cabo iniciativas a nivel social y parlamentario" que enfrenten "a una derecha que está muy crecida" pero, eso sí, desde su propia "voz", desde su "propia ventana", encaminada a "defender al cien por cien de los intereses de esta tierra, defender las inversiones, la industria y la soberanía que esta tierra requiere para enfrentarse al futuro de la siguiente generación".

Un proyecto que, "como una semilla", han hecho "germinar" con estos resultados y que también le valen a Adelante Andalucía para arrojarse el pinchazo de Vox. "Hemos pinchado el globo de la extrema derecha. Vox ha pegado un macarenazo pero en la frente", se congratulaba por los resultados de un partido que "es la primera vez que empeoran con respecto a lo que le daban las encuestas", ha recordado la parlamentaria.

No ha querido la candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía concluir su intervención sin recordar que su partido ha tenido que hacer una campaña "con una mano atada a la espalda" en referencia a la financiación de su formación que ha sido excluida "de los recursos" y que "no ha tenido voz en los debates provinciales e in extremis en los regionales".

La consigna: partimos de cero

Aunque las dos primeras horas vividas tras el cierre de los colegios electorales se vivieron con cierta tranquilidad en la sede de Adelante Andalucía en Cádiz, la euforia se desató casi alcanzando las diez y media de la noche cuando varios miembros del equipo llegaron a Sagasta esquina con Benjumeda recordando que los resultados que ofrecían el escrutinio hasta ese momento les aseguraba estar en el grupo mixto. La alegría de estos militantes, que insistían en la idea de que Adelante Andalucía "partía de cero" en estas elecciones, se extendía como la pólvora.

El himno de Andalucía, aplausos y abrazos entre los compañeros de partido y simpatizantes fueron la tónica desde ese momento en la sede del refundado partido, que nació como un nuevo proyecto hace menos de un año, el 26 de junio de 2021. De esta circunstancia parecían muy conscientes el alcalde de Cádiz, y pareja de Teresa Rodríguez, José María González, los concejalas del Ayuntamiento gaditano Lola Cazalilla, Lorena Garrón y Demetrio Quirós, además de buena parte de su gabinete de comunicación y asesores, que celebraban por todo lo alto los dos diputados junto con los militantes más jóvenes.

Atrás quedó el tono de la comparecencia, más comedida, de José Ignacio García en los primeros momentos de la tarde, donde apelaba a "la satisfacción pero también a la prudencia" por la encuesta publicada por Canal Sur que daban a Adelante Andalucía tres diputados, uno más de los que finalmente han logrado. Así, ya con los resultados casi definitivos en la mano, se empezó a crear un ambiente festivo que pronto hicieron suyo las personas que quisieron acompañar a los miembros del partido en la noche del domingo.

La salida de Teresa Rodríguez a pronunciar su discurso antes los medios de comunicación -muchísimos- que se agolpaban en la sede reactivaron también los aplausos y los gritos de apoyo a su líder que volvieron a ganar intensidad toda vez que la candidata salió del local para saludar en la calle a sus compañeros ante un buen número de cámaras que seguían sus movimientos. "Yo lo que quiero es abrazar y saludar a la gente", comentaba entre risas Rodríguez junto a la senadora Pilar González y la concejala de Sevilla Sandra Heredia, que formaron parte del núcleo cercano de la líder durante toda la jornada.

A Teresa le costó sortear los flashes y alcanzar el deseado tú a tú con los más cercanos, pero lo consiguió. Al igual que, dice, ha conseguido sus dos principales objetivos "enfrentar a la extrema derecha en Andalucía" y "hacer nacer un espacio andalucista en la Andalucía del siglo XXI".