Desalojan a 180 vecinos en la zona baja de Arcos por riesgo de inundación

La crecida del Guadalete, propiciada por el desembalse en Bornos, que anoche desembalsaba 450 metros cúbicos por segundo, provocó anoche que tuvieran que ser desalojadas de sus viviendas 180 personas en la zona baja de Arcos. El día está siendo complicadísimo en toda la Sierra de Cádiz, incluso en Arcos, donde el puente de San Miguel, que lleva un año inutilizado, corre serio peligro de derrumbe, ya que a duras penas aguanta la crecida y la fuerza de las aguas que le llegan desde el norte.

La zona más afectada es la más baja del pueblo, donde hay muchas personas con segundas residencias que están teniendo que ser reubicadas. El Ayuntamiento de Arcos teme que en las próximas horas el Guadelete siga creciendo y se desborde en esta parte de la localidad. La zona del Santiscal no se está desalojando, informa el Ayuntamiento de Arcos. Solo se trata de la zona baja donde existen segundas residencias.

A lo largo de la jornada han sido casi 3.000 personas las evacuadas en la provincia, especialmente en Grazalema, pero también en el Campo de Gibraltar y otras poblaciones de la Sierra.

La situación se complica por momentos en Ubrique, donde el río del mismo nombre baja más bravo que nunca por su estrecho cauce.