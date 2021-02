Coronavirus: Cádiz capital se vuelve a salvar del cierre de bares y comercios este fin de semana

La ciudad de Cádiz se vuelve a salvar del cierre de bares y comercios este fin de semana. La incidencia en los últimos 14 días en la ciudad sigue estando por encima de los 900 casos de coronavirus, pero no supera la cifra límite de los mil este jueves, con lo que se libra de las restricciones máximas al menos hasta el lunes, que es cuando la Junta vuelve a tomar decisiones.

Y es que el método del Gobierno andaluz para decretar las medidas por la pandemia del coronavirus tiene dos días claves, los lunes y los jueves. En esas jornadas, el Comité Territorial de Alertas mira la tasa justo de ese día y si hay más de mil casos por 100.000 habitantes se clausura toda actividad que no sea esencial. Si pasa de 500 se decreta el cierre perimetral. Una vez entren en vigor durarán al menos 14 días.

La ciudad estuvo a punto de la clausura de toda actividad no esencial este lunes, cuando con 991 casos por 100.000 habitantes en dos semanas, se quedó a 9 contagios. Sin embargo, los números han bajado algo estos tres días, con 929,5 casos en este jueves. Aunque mañana vuelva a subir, ya hasta el lunes no se decretarán más medidas. Habrá que esperar hasta entonces si la tendencia es el descenso o, como es normal tras el fin de semana en esta tercera ola, la tasa suba. La Junta no actualiza datos de incidencia los sábados y los domingos.

La tercera ola sigue fuerte en la ciudad y en la provincia gaditana, con casi mil pacientes ingresados en los hospitales, triplicando las cifras de noviembre. Las pruebas diagnósticas están sufriendo además retrasos, con unos diez días de esperas para la realización de PCR ante el número de casos en estas semanas. En la Bahía de Cádiz, Puerto Real tendrá echar la baraja desde este sábado y San Fernando ya lleva con las puertas cerradas varios días. Chiclana se mueve como Cádiz en los más de 900 contagios mientras aguanta mejor El Puerto.

Los hosteleros y comerciantes de la capital tendrán de nuevo el corazón en un puño y estarán pendientes de si pueden seguir abiertos, eso sí con las restricciones de horarios, hasta las seis de la tarde, y teniendo en cuenta el cierre perimetral de la ciudad. De hecho, ya muchos están cerrando sus negocios en medio de las limitaciones pasando por una dura situación.

Los datos de la pandemia en la ciudad de Cádiz

Tasa de 929,5 casos por 100.000 habitantes en 14 días

1.073 casos confirmados en 14 días

452 casos confirmados en los últimos 7 días

4.640 casos confirmados por pruebas en la pandemia

39 muertes en la pandemia

2.313 recuperados

31 municipios cerrados desde el sábado

El Comité Territorial de Alertas ha decretado en la tarde de este jueves el cierre de la actividad no esencial en otros tres municipios de la provincia gaditana a partir de sábado, con lo que en dos días serán hasta 31 de los 45 municipios gaditanos los que tengan echadas las barajas de bares y comercios por la pandemia del coronavirus.