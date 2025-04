Condenado por violar y maltratar de forma reiterada a su madre de 83 años en Chiclana: "No quiero que se meta en mi cama"

La Audiencia Provincial de Cádiz ha condenado a 19 años de prisión a un hombre por violar y maltratar de forma reiterada a su madre, de avanzada edad, en su domicilio de Chiclana.

La sentencia dictada por el tribunal de la Sección Cuarta recoge como hechos probados que R.C.D, de 48 años, convivía con su madre, de 83, en la misma vivienda, ubidada en la localidad de Chiclana. La mujer tenía reconocido el grado 1 de dependencia, lo que le daba derecho a percibir ayuda de terceras personas para su aseo personal, así como para limpiar su habitación y el baño.

Por ello, los martes y los jueves, durante una hora, dos auxiliares acudían al domicilio familiar, "si bien durante su estancia las trabajadoras estaban permanentemente controladas por el hijo, que no permitía que estuvieran a solas con la víctima, ni tan siquiera en el momento del aseo personal", precisa la resolución judicial. "Exigía que la puerta del baño permaneciera siempre abierta y se negaba a que hicieran la cama y a que pusieran la lavadora con su ropa", añade.

En este contexto, prosigue el relato de hechos probados, el hijo le decía constantemente a su madre que "se callara la boca, que el que mandaba allí era él". De hecho, no la dejaba hablar con las auxiliares y llegó a gritarle un día en presencia de las mismas: "Te voy a dar una patada y te voy a arrancar la cabeza".

"Además de este clima de dominio y miedo por el que la anciana se encontraba disgustada, cohibida y triste, el procesado propinaba con frecuencia golpes a su madre que le provocaban hematomas en brazos y piernas que no precisaban de asistencia médica", expone la sentencia.

Asimismo, "aprovechando su fragilidad y su imposibilidad de defenderse, la desnudaba para penetrarla" en repetidas ocasiones. Concretamente, la noche del 22 de mayo de 2022 el ahora condenado "utilizó la violencia" para violarla, lo que le provocó "una herida sangrante en la vagina", entre otras lesiones. Al día siguiente, la víctima presentaba "multitud de hematomas y exoraciones consecuencia de los golpes propinados por su hijo en distintos momentos".

Durante la celebración de la vista oral el procesado negó los hechos sin ofrecer ninguna explicación. "Quien sí ofreció una explicación fue la víctima, que le contó avergonzada a la médico forense que su hijo la penetraba y que no lo había hecho solamente la noche del 22 de mayo, sino que lo hacía casi a diario, aunque ella no quería".

Según el tribunal, las agresiones sexuales cometidas por el hijo quedan también corroboradas por el testimonio de una trabajadora social que el 23 de mayo de 2023 fue alertada por la cuidadoras de la anciana sobre la presencia de manchas de sangre fresca en la ropa interior.

Esta trabajadora social, a la que la víctima relató las agresiones sexuales que sufría por parte de su hijo, puso los hechos en conocimiento de la Guardia Civil.

Asimismo, las auxiliares testificaron en la vista oral que la anciana les decía "mi chiquillo ha dormido hoy aquí y yo no quiero", "no quiero que se meta en mi cama, no quiero".

A la hora dictar el fallo, la Sección Cuarta ha tenido en cuenta además el informe de la médico forense que realizó un examen ginecológico a la anciana, a partir del cual detectó semén del hijo.