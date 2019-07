Luis Manuel Rivera, el edil de Chipiona que esta misma semana ha abandonado las filas del Ciudadanos, el partido con el que concurrió a las elecciones municipales del 26 de mayo, para pasar a ser ahora un concejal no adscrito, no se considera un tránsfuga "porque no me he ido a otra formación política", aclara. Y asegura que deja la formación naranja por algunas cosas que no le han gustado del partido en clave local pero sobre todo por la actitud de la dirección regional "que en ningún momento ha tenido en cuenta la opinión de los concejales de Chipiona y nos ha cerrado todas las puertas para intentar entrar en el gobierno municipal", subraya.

El nuevo concejal no adscrito de Chipiona, que en este municipio es conocido por el apodo de Lima, proviene del mundo agrícola donde, incluso, forma parte de la ejecutiva del colectivo COAG. Y defender ese mundo, el de la agricultura, es lo único que le movió a emprender esta aventura en la política. "Ahora seguiré trabajando por el sector agrícola de Chipiona como concejal no adscrito", reflexiona antes de afirmar que no entra por su mente entrar en el gobierno municipal que preside Luis Mario Aparcero, que no ha negociado con ningún partido político de la ciudad y que no percibirá dinero alguno desde su nueva ubicación en el salón de plenos.

Rivera reconoce que Ciudadanos fue a buscarle meses atrás, que trabajó mucho en el ámbito agrícola para obtener votos para la formación naranja pero que luego, tras la celebración de las elecciones municipales, ha visto cómo su partido no le ha correspondido. "Es que he pegado muchos carteles de Juan Marín, de Albert Rivera, de Luis Garicano, pero después, cuando llegó el momento de tratar la gobernabilidad de Chipiona, en Sevilla ni nos han escuchado", reprocha.

En concreto este concejal critica que les hayan cerrado todas las puertas del gobierno municipal. "Desde Sevilla nos dijeron que no podíamos gobernar con Aparcero, porque años atrás había sido condenado por la Justicia; después se abrió la posibilidad de un acuerdo con el PP y con IU, pero también nos dijeron que no, que nada de darle la Alcaldía a Izquierda Unida; y también se puso sobre la mesa un tripartito con el PSOE y con IU, y también vino una negativa pues desde Sevilla aseguraban que la candidata socialista (María Naval) estaba siendo investigada por la Justicia. Es decir, que nos prohibían a los concejales de Chipiona llegar a cualquier acuerdo y, sin embargo, en Sanlúcar sí se firmaba un pacto entre el PSOE y Ciudadanos. No me parecía justo, porque nosotros nos debíamos a los votantes y estábamos quedando mal con ellos".

Añade Luis Manuel Rivera que el sector agrícola de Chipiona y de esta comarca de la provincia de Cádiz "está peor que nunca y si nadie plantea soluciones puede desaparecer en el plazo de 20 años". Por eso se metió en política. "Y pasaban las semanas, y no nos dejaban entrar en el gobierno, y los agricultores a los que había pedido su voto me presionaban... hasta que he dicho basta. Ahora seguiré en la oposición, y allí, aunque apoyaré como es lógico todas las propuestas que yo entienda que son buenas para mi ciudad, me voy a dedicar a plantear propuestas para mejorar nuestra agricultura y nadie me va a decir ahora lo que tengo que hacer y lo que tengo que votar", reflexiona.

Dice Lima que con la decisión que ha tomado en ningún momento busca generar polémica "porque dada la situación política que tiene Chipiona lo que menos le hace falta a esta ciudad es tener más crispación", asegura que ya se ha dado de baja como militante de Ciudadanos y añade que no tiene intención de devolver su acta de concejal al partido con el que concurrió a las pasadas elecciones municipales "porque creo sinceramente que ese acta me la he ganado".