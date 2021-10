Maribel Peinado: "Ni yo ni ningún alcalde de España lee todo lo que firma"

La ex alcaldesa de Puerto Real por el Partido Andalucista, Maribel Peinado, prestó declaración este miércoles en la Audiencia Provincial de Cádiz por el caso de los Aceites, un procedimiento penal que nació a partir de la querella que interpuso en el año 2014 la Asociación Nacional de Gestores de Residuos y Subproductos de Aceites y Grasas Comestibles, Geregrás, por considerar ilegal la adjudicación en exclusiva de la recogida de aceite doméstico e industrial de Puerto Real a la empresa Biouniversal.

La ex regidora puertorrealeña acusada de prevaricación explicó al tribunal que votó a favor de un convenio para conceder a Biouniversal el servicio municipal de recogida de aceite usado "porque era bueno para Puerto Real". "Este asunto suponía un impulso en la política medioambiental del PA para la localidad, que carecía de esta prestación".

La que también fue vicepresidenta de la Diputación de Cádiz manifestó que no leyó ni el convenio ni la posterior adenda que se anexionó al acuerdo y que sólo tuvo conocimiento del expediente completo cuando se interpuso la querella. "En ningún momento puse en duda la propuesta de los técnicos de emplear un convenio como forma jurídica, en tanto que esa no era mi función como alcaldesa. Deduje que era la forma correcta si así lo planteaban desde el Área Medio Ambiente".

Cuestionada por la fiscal del caso sobre si pidió asesoramiento al secretario del Ayuntamiento cuando se firmó el convenio con Biouniversal para la recogida de aceite doméstico en febrero de 2012, Peinado contestó: "Yo no tenía que pedirle asesoramiento. Entendí que el acuerdo era correcto porque venía aprobado por la Junta de Gobierno Local de diciembre de 2011".

Asimismo, la representante del Ministerio Público interrogó a la ex regidora por la Junta de Gobierno Local celebrada en agosto de 2012, en la cual que se aprobó la adenda para que Biouniversal se encargase también de la recogida del aceite de los hosteleros de la Villa. Al respecto, Maribel Peinado recordó que en ese acto estuvieron presentes tanto el secretario como la interventora del Consistorio y que ellos mismos, "por iniciativa propia", modificaron algunos aspectos de la adenda. "Mostré mi conformidad a esos cambios, ya que los hicieron los profesionales competentes en la materia".

En este punto del juicio, la ex alcaldesa de Puerto Real sacó unas notas que traía en su bolso y en las que se reflejaban las transcripciones que en esa junta realizó una administrativa del Ayuntamiento sobre las referidas modificaciones impulsadas por el secretario y la interventora. El magistrado presidente del tribunal de la Sección Tercera mostró su interés por el documento, que le fue entregado en mano por la propia acusada. Acto seguido, el juez mandó hacer copias del escrito para que todas las partes implicadas en el procedimiento tuvieran acceso a él.

En cuanto a un informe de idoneidad firmado por Maribel Peinado a favor de Biouniversal, ésta afirmó: "Era imposible leer todo lo que llegaba a Alcaldía. Ni yo ni ningún alcalde de España lee todo lo que firma, para eso están los funcionarios y los técnicos".

Peinado niega que firmara las cartas enviadas a los hosteleros para que entregaran su aceite usado gratis

En las tres sesiones que se han desarrollado hasta ahora por el caso de los Aceites, se ha debatido largo sobre por qué tanto el convenio como la posterior adenda con Biouniversal se aprobaron por vía de urgencia en Junta de Gobierno. Como ya hicieran otros procesados en esta causa, Peinado argumentó que todos aquellos puntos que entraban en el órgano colegial después de su convocatoria, lo hacían de este modo, por urgencia, y que la persona encargada de proponer dichos asuntos era el secretario.

También ha sido objeto de controversia en las sesiones plenarias celebradas hasta ahora en la Audiencia de Cádiz una advertencia que hizo el secretario en la Junta de Gobierno de diciembre de 2011, en la que hizo constar que no tuvo a su disposición el expediente que acabó con la firma del acuerdo con Biouniversal. "Eso no quiere decir que no lo viera, el secretario tuvo que tener el expediente en su poder", testificó Peinado, para luego añadir que, del mismo, se dio traslado "a todas las áreas municipales, a todos los partidos de la corporación local y a la Subdelegación del Gobierno".

Además, la ex alcaldesa andalucista dijo que desconocía que Biouniversal no estuviese autorizada para la recogida de desechos cuando se suscribió el convenio así como que se le otorgase el servicio en exclusividad. También negó que supiese que otras empresas se dedicaban a la recogida de aceite usado en Puerto Real y éstas compensaran a los hosteleros por entregarles sus aceites.

En cuanto a las cartas que se enviaron a los dueños de los establecimientos de la Villa para que dieran gratuitamente su aceite usado a Biouniversal bajo apercibimiento de sanción, la ex regidora aseveró al tribunal que ella no firmó esas misivas. "En el Ayuntamiento estaba mi firma escaneada para que se pudiera usar en determinados documentos, como invitaciones a actos sociales, por ejemplo", apostilló.

A raíz del conflicto surgido entre el Consistorio y los hosteleros por la adjudicación de la recogida de aceite a Biouniversal, Peinado explicó que hizo una consulta técnica al delegado de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía entonces, Federico Fernández, para aclarar si la competencia de la gestión de esos residuos era municipal. En la contestación de la Junta, precisó la fiscal, se indicó que esa prestación debía someterse a la Ley de Contratación Pública, una aclaración ésta que, según Peinado, nunca llegó a la Alcaldía. "No me trasladaron esa información ni tampoco yo la reclamé, habida cuenta el volumen de asuntos que tenía que atender".

En la tercera sesión de la vista oral por el caso de los Aceites también prestaron declaración en calidad de acusados los ex concejales que intervinieron en alguna de las dos Juntas de Gobierno en las que se dio el visto bueno al convenio con Biouniversal y la posterior adenda. Fueron Jesús Plaza, ex teniente de alcaldesa de Personal, Intervención, Renta y Tesorería; Manuel Jesús Izco, ex edil del Cultura y actual teniente de alcaldesa de Fomento y Promoción Económica en el Ayuntamiento de Puerto Real (gobernado por el PSOE y Andalucía por Sí); Francisco Javier Traverso, ex concejal de Desarrollo Económico y Fomento; y Flores Domínguez, ex teniente de alcaldesa de Servicios Sociales.

Todos coincidieron en afirmar que votaron a favor de la "propuesta política" para poner en marcha en Puerto Real un sistema de recogida de aceite usado y que en ningún momento cuestionaron la viabilidad ni la legalidad del expediente porque había sido tramitado por el personal técnico de Medio Ambiente, además de contar con la supervisión del secretario. Sobre la aprobación del asunto por vía de urgencia, compartieron la misma versión: se tramitó de esta forma porque entró como punto a tratar en la Junta de Gobierno después de su convocatoria. Ninguno leyó el convenio y la adenda de manera íntegra antes de su aprobación y ninguno tenía experiencia política previa a la fecha de los hechos.