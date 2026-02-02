La campaña Cádiz Vale Más ya tiene fecha

La quinta edición del programa Cádiz Vale Más ya tiene fecha. Los vales de descuento impulsados por la Diputación Provincial con la asistencia técnica de la Cámara de Comercio de Cádiz estarán disponibles para los consumidores a partir del próximo 23 de febrero en la plataforma cadizvalemás.com. Como en años anteriores, los beneficiarios podrán obtener un máximo de cinco cupones de 10 euros canjeables por cada compra de 20 que realicen en los establecimientos adheridos a esta iniciativa.

Según explicaron el vicepresidente cuarto de la Institución Provincial y responsable del Área de Planificación, Coordinación y Desarrollo Estratégico de la entidad, Germán Beardo, y el director de Desarrollo Corporativo de la Cámara de Comercio de Cádiz, Manuel Álvarez, este año Cádiz Vale Más cuenta con un presupuesto de 800.000 euros, una cifra sensiblemente inferior a los 1,5 millones invertidos en la campaña de 2025. En total, se emitirán 80.000 vales.

En cuanto a los plazos, los comercios, establecimientos hosteleros y mercados de abastos que quieran sumarse a la propuesta podrán hacerlo desde este lunes, 2 de febrero, hasta el miércoles 18 de febrero a las 23:59 horas. Cada empresa tendrá asignado un máximo de 800 vales.

Los vales de descuento, por su parte, se activarán el 23 de febrero a partir de las 9:00 horas. Al igual que en programas anteriores, los usuarios tendrán que registrarse en la web habilitada a tal efecto para conseguirlos (hasta que se agote la disponibilidad). Los consumidores que puedan completar su solicitud recibirán cinco vales de 10 euros cada uno que se permutan con el establecimiento a través de un código QR y que tendrán siete días para poder disfrutarlos. Si hubiera bonos caducados tras esa primera semana por no haber sido utilizados en su plazo de siete días, la tanda de sobrantes volvería a ponerse a disposición de la ciudadanía a la siguiente semana. Dicho en otros términos, la emisión de vales es semanal.

En este 2026, Cádiz Vale Más lanza una única campaña que distribuirá los cupones de 50% de descuento entre pequeñas (menos de 40.000 habitantes) y grandes poblaciones (más de 40.000 habitantes) de manera simultánea. Así, los pequeños municipios tienen asignado un presupuesto de 341.000 euros, lo que se traduce en 34.100 vales, mientras que los grandes acaparan un montante de 359.000 euros, lo que supone la emisión de 45.900 cupones. Desde la Cámara de Comercio, Manuel Álvarez explicó que este reparto se ha realizado siguiendo un “criterio estadístico”.

Cádiz Vale Más es un programa que nació para estimular el consumo en establecimientos de hostelería y comercios locales tras los cierres derivados de la pandemia del coronavirus. Actualmente tiene como objetivo la reactivación de la economía local en etapas de menor demanda, los denominados ‘periodos valle’.