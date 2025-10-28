Vuelven los descuentos de Cádiz Vale Más de la Diputación

La campaña de Cádiz Vale Más de la Diputación de Cádiz violverá este año 2025. La institución provincial ha aprobado en el pleno de este martes una cuantía de casi 400.000 euros (396.571) -destinada a la Cámara de Comercio de Cádiz- que complementa los 500.000 aprobados en el pleno de septiembre para la que será ya su cuarta edición.

A espera que se conozca más datos, de momento la dotación económica alcanza casi 900.000 euros para estos vales de descuentos de 10 euros cada uno en hostelería y comercio y que alcanza a todos los municipios de la provincia de Cádiz. Aunque el año pasado alcanzó los 1,5 millones, desde la Diputación consideran que es una cifra "solvente" teniento en cuenta que el programa se creó para estimular el consumo en bares y comercios locales tras los cierres por la pandemia del COVID.

En la página cadizvalemas.com se puede ver ya la frase "próximamente". El año pasado la campaña, en la que trabajan las Cámaras de Comercio y colaboran Horeca y Fedeco; comenzó el 25 de noviembre. Ahí serán donde un año más los consumidores se podrán apuntar para conseguir sus vales y donde también se pueden adherir los establecimientos interesados, donde se podrán canjear estos descuentos. Hasta ahora cada persona puede adquirir 5 vales de 10 euros cada uno, con un QR y un código alfanumérico vinculados a sus datos personales y con una caducidad de 7 días desde su emisión para canjearlo.

La partida para el programa de la Diputación se ha aprobado en un pleno extraordinario y de manera urgente, dentro de un paquete de medidas que alcanzan los 5,3 millones de euros.