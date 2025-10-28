La bronca vuelve a la Diputación de Cádiz con PSOE abandonando el pleno: "Qué manera de ensuciar"

El capítulo que quedó sobre la mesa el pleno anterior de la Diputación de Cádiz, en el que no se pudo aprobar una modificación presupuestaría que el equipo de gobierno de PP y La Línea 100x100 traían por urgencia, ha terminado en un pleno extraodinario en la Diputación con la misma polémica: las subvenciones nominativas y las quejas del PSOE, que ha abandonado el Salón Regio después de que los alcaldes socialistas que han acudido no pudieran acceder al msimo. "Como alcalde de la provincia y no habiando dejado entrar a mis compañeros, con una cinta puesta, yo me retiro", ha dicho el diputado y alcalde de Rota, Javier Ruiz Arana, al que han seguido todos sus compañeros salvo el portavoz Javier Pizarro.

A partir de ahí, los reproches y las críticas entre PP, PSOE, y también de La Línea 100x100, han protagonizado las interveciones del punto polémico en cuestión, un paquete de modificaciones presupuestarias que suman 5,3 millones de euros. Primero porque no hayan dejado entrar al pleno a los alcaldes "por falta de aforo". "Esto es la primera vez que pasa en la historia", lamentaba Pizarro. "Lo que hacemos es aplicar el reglamento que ustedes aprobaron en su momento, si el aforo está completo no procece. Ustedes lo saben y cuando era presidente Ruiz Boix pasó lo mismo", respondía el vicepresidente Juancho Ortiz. "Lo que no se puede vernir aquí es a montar un escándalo, antes no venían los alcaldes a reventar los plenos", intervenía la presidenta Almudena Martínez.

El diputado de la Línea Sebastián Hidalgo subió el tono del debate. "Suelte su discurso sobre las subvenciones de La Línea y del PP y su coste después dos años y pico intentamos ofrecernos todo lo que puede para convercernos y ocupar el sillón que hoy ocupa Almudena Martínez del Junco", le dijo a Pizarro. "No me parece que usted puede sea la persona que pueda dar ejemplo en la provincia, quiténse la careta", apuntó. "Imagino que el PP le ha dicho que haga esa pantomina de intervención para que desviemos el tiro. El primero que se pone en contacto conmigo para romper el pacto es su compañero Javier Vidal, que comimos en Los Corzos con Juan Franco... y hasta ahí voy a contar", respondía el socialista, que quedó sólo en el pleno y que insistió que ese nuevo parquete era "un nuevo despropósito" del PP. "Quedará usted como la presidenta más desigual de la provincia", se refirió a Martínez.

La presidenta tomaba la palabra para cerrar esta sesión. "Qué manera de ensuciar un pleno, cuando no hay barro y no hay insulto al PSOE no le interesa nada", manifestaba enumerando las "bondades" de esta modificación presupuestaria con ayudas para ayuntamientos, entidades sociales, programas navideños o el Cádiz Vale Más. "Retuercen la realidad utilizando solo parte de los datos para confundir y embarrar".

El punto -ya sin Pizarro presente- salía adelante con los votos de PP y La Línea 100x100 y la absención de Izquierda Unida. Su diputado Ramón Galán aunque demandó conversación de todos los grupos politicos para que se reparta de una forma mas equitativa los fondos de la Diputación - dijo que no iba a bloquear este reparto que tenía cosas positivas y necesarias con las que cuentan los municipios.

Las subvenciones que salen adelante con esta modificación presupuestaria

Según ha apuntado la Diputación, la modificación presupuestaria aprobada este miércoles suman 5,3 millones de euros y permitirán mejorar infraestructuras y espacios públicos, dar impulso a varias iniciativas empresariales y comerciales y poner en marcha programas navideños en municipios. También se reservan fondos para otro tipo de acciones con fines sociales, promoción turística local y para el fomento del deporte.

La mejora de infraestructuras ciudadanas y espacios públicos, con casi 3 millones de euros, representa más de la mitad de estos fondos, con inversiones para la pavimentación de calles, y la mejora y ampliación de alumbrado público en Chiclana; la mejora del Teatro Municipal de Paterna y diversas obras en La Línea que afectan al edificio del Ayuntamiento, la Plaza de Toros, el Archivo Municipal y otros espacios públicos.

También es representativa la inversión para la capacitación digital, el impulso a las pymes gaditanas, y apoyo al comercio y la hostelería local, que alcanza los 1,6 millones euros. En este apartado figura una nueva partida que complementa a la aprobada en el Pleno anterior para el Plan Cádiz Vale Más de revitalización del comercio local, así como cerca de un millón de euros para un programa de innovación con la Confederación de Empresas de Cádiz, CEC, para la capacitación digital, modernización de pymes e inclusión tecnológica de la población sénior. A ello hay que sumar una partida para la Cámara de Comercio Jerez para el proyecto ‘Mercados Locales Navideños’.

Precisamente para programas navideños en los pueblos de Cádiz hay una partida que casi alcanza los 300.000 euros, que se suma a la destinada a zambombas en Guadalcacín, y otras actividades que pondrán en marcha el Ayuntamiento de El Bosque y el de Setenil para festejos locales.

Entre las acciones más novedosas figura la creación de un nuevo atractivo turístico en la provincia ligado a la gastronomía: la Ruta del venado en Algar. También ligado al turismo se destinan fondos a la Noche Romántica de Grazalema, el proyecto ‘Otoño e invierno de ilusión y aprendizaje’ y la nueva oficina de turismo de La Línea.

En el apartado de modificaciones presupuestarias para entidades o acciones con fines sociales, el Pleno ha aprobado cinco partidas: una para Cáritas Diocesana de Cádiz y otra para el Ayuntamiento de Alcalá del Valle, para mejora de equipamientos sociales; una tercera para Guadalcacín y sus cursos de formación para prevenir la violencia de género’; una cuarta para el Ayuntamiento de Barbate y la celebración del Día Internacional de la Solidaridad Humana; y por último, una quinta para la Asociación Nacional de Empresas Públicas de Medio Ambiente, ANEPMA, y sus jornadas Técnicas ANEPMA.

En materia deportiva, la Federación Española de Baloncesto tendrá una ayuda para gastos del Torneo Internacional Italia–Francia y el Club Náutico de Sanlúcar de Barrameda para adquirir material para su Escuela de Vela.