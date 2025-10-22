Tensión en la Diputación de Cádiz con los cribados y la subvenciones nominativas: "Ustedes vienen aquí a reventar los plenos"

"Ustedes vienen aquí a reventar los plenos". Así se expresó la presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, refiriéndose al PSOE en uno de los momentos más tensos del pleno provincial de este miércoles, antes de una votación sobre la crisis del programa de cribados del cáncer de mama en Andalucía y en medio de un gran alboroto entre los diputados.

Javier Pizarro había defendido antes la propuesta socialista para realizar una auditoría de este programa y otras medidas, manifestando que al "señor risueño" (Juanma Moreno) "lo habían cogido con el carrito de los helados", que habían acusado de mentir a las asociaciones y que debería darle "vergüenza" utilizar ese argumentario y "pedir perdón". La diputada del PP Susana Sánchez Toro le respondía "que dejara de asustar a las mujeres", que aquí en "Cádiz afortunadamente lo cribados están al día" -según afirmó- y que "da pena que hagáis demagogia política" con este tema, dijo.

Pero para cerrar el punto la presidenta insistió en que el gobierno andaluz "lo primero que hizo es pedir perdón y segundo ponerse a trabajar y no politizar a costa de la preocupación de las mujeres". Y entonces -en línea con las declaraciones que hizo la delegada Mercedes Colombo en días anteriores- lamentó "que no había visto al PSOE y a las mujeres socialistas defender a las mujeres cuando ha tocado, como con Ábalos, la Ley del sí es sí o las pulseras", lo que hizo que ya empezara saltar diputadas como Carmen Collado y el asunto coleara a lo largo de los siguientes temas. "La presidenta hoy viene a incendiar y atacar a las mujeres de este pleno, que ha roto los puentes de la sororidad", aprovechaba la socialista Laura Álvarez Cabrera en una proposición sobre infraestructuras.

Ante todo esto, con una enmienda de Izquierda Unida para derogar la ley que permite el concierto sanitario, el punto sobre el programa de cribados de cáncer de mama se aprobaba por unanimidad, instando a la Junta a realizar una auditoría; implantar un sistema de “seguimiento y alertas automáticas” para “evitar la pérdida de citas” o reforzar personal y medios técnicos. Y "esto es votar a favor de las andaluzas y tener interés en su salud", sentenciaba Almudena Martínez, que en los ruegos volvía a recibir las quejas del PSOE. "A ustedes -incidía Martínez- no le viene bien que les llame la atención pero les he llamado al orden en tres ocasiones, sólo pido respeto que tampoco es demasiado pedir".

No fue el único momento de debate. También lo hubo con el hospital de Cádiz, punto aprobado finalmente por unanimidad, y con Palestina, la condonación de la deuda o la tauromaquia, todas en la parte de las proposiciones.

Las subvenciones nominativas y las quejas del alcalde de Vejer

El alcalde de Vejer y concejales del Ayuntamiento protestan en el pleno de la Diputación de Cádiz. / PSOE

Y también con la subvenciones nominativas. Porque ya la sesión empezó 'calentita' . Desde el minuto uno Javier Pizarro recriminó de nuevo al equipo de gobierno que por urgencia se volviera a traer una modificación presupuestaria con diferentes subvenciones que incluían una partida importante para La Línea. "No puede ser la norma, La Línea lleva más de 10 millones en la legislatura y por ejemplo 121.000 euros el Ayuntamiento de Chiclana".

De hecho, el alcalde de Vejer ha protestado con sus concejales en el pleno, con parcartas de "Señora presidenta, Vejer existe", reclamando "menos sectarismo y más inversiones en un trato igualitario a otros municipios". El regidor ha anunciado que convocarán movilizaciones y no descarta denunciar a la Diputación.

En esta ocasión, la falta a la sesión del vicepresidente Javier Vidal (La Línea 100x100) -y pese a la ausencia del diputado y alcalde de Chiclana- no ha permitido al equipo de gobierno sacar adelante la urgencia -para lo que necesita mayoría absoluta- y ese tema quedó sobre la mesa.

Desde la Diputación lamentan que "no se han podido aprobar iniciativas como el programa de la Navidad en los pueblos de Cádiz, ayudas sociales para instalar un sistema de intercomunicadores y cámaras de vigilancia en la residencia de mayores de Alcalá del Valle, la sustitución de un ascensor de un centro social de Cáritas, mejoras de calles y alumbrado público en Chiclana, diversas obras en La Línea, un proyecto innovador con la CEC para la capacitación digital e impulso a las pymes gaditanas o una nueva partida que complementaría a la aprobada en el pleno anterior para el Plan Cádiz Vale + de revitalización del comercio local".