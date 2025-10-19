Fallos en los cribados del cáncer de mama: un innecesario año de angustia

No se puede decir que un día como el de hoy, 19 de octubre, Día Mundial contra el del Cáncer de Mama pase habitualmente desapercibido. Cada año, las asociaciones de mujeres afectadas ponen su empeño en poner sobre la mesa todas las necesidades del colectivo, que casi siempre son las mismas: crear conciencia sobre la importancia de la detección temprana, el diagnóstico y el tratamiento.

Pero en este 2025, inevitablemente, se hace mucho más hincapié en todo eso, después de que se hayan conocido los muchos errores que se han producido en Andalucía en el sistema de cribado, unos fallos que todavía nadie ha sido capaz de cuantificar ni explicar con detalle qué es lo que realmente ha sucedido en todo esto.

Aunque no se ha informado del número de mujeres que podrían estar afectadas por este asunto, sí que se conocen historias personales de mujeres que lo han vivido en primera persona. Y.P. vecina de Chiclana, se realizó una mamografía en la unidad móvil de detección del cáncer de mama del Servicio Andaluz de Salud en diciembre de 2024. Se trataba de la prueba rutinaria que realizan a todas las mujeres de entre 50 y 71 años, con el objetivo de detectar el cáncer de mama en sus etapas iniciales, cuando es más tratable.

Sin embargo, esta vecina de Chiclana jamás tuvo conocimiento del resultado de la prueba. “Pensaba que eso era algo mucho más controlado. Que te llamaban en caso de detectar cualquier sospecha y si no lo hacían era porque no había nada. De hecho, ese es su objetivo: la detección precoz, pero ya no te fías”.

La sorpresa para esta mujer ha sido que, tras conocerse todos los fallos en el sistema de comunicación a las mujeres, ha recibido una llamada del Hospital de Puerto Real para que se repita esa mamografía en 15 días. “La excusa que me han dado es que en la unidad móvil no suelen salir bien las imágenes y es mejor hacer una nueva en el Hospital”.

Lo más llamativo de todo es que, pese a que la cita para una nueva prueba la obtuvo vía telefónica, a los dos días recibió un burofax para comunicarle nuevamente esa cita y, un día más tarde, obtuvo la misma información mediante una carta certificada. “Si hubiesen destinado esos mismos esfuerzos en comunicarme los resultados de la mamografía inicial, el SAS se hubiese ahorrado todo esto y yo, un año de angustia”.

Con esta nueva forma de contactar a las mujeres, quizás excesiva al tratarse solo de una cita para una prueba médica, o quizás lo justo y necesario para evitar más errores en la comunicación teniendo en cuenta lo ocurrido, el SAS pretende tomar las riendas para reconducir un problema que no solo ha tenido serias repercusiones para muchas mujeres.

Hace solo unos días, la Asociación Gaditana de Mujeres con Cáncer de Mama (Agamama) informó de que hasta su entidad habían llegado 15 casos de mujeres que pueden estar afectadas por esta negligencia y que la propia asociación ha trasladado a la Delegación de Salud. Sin embargo, más allá de eso, se desconoce el alcance.

Lo que sí ha quedado claro es la falta de confianza que se ha generado en un sistema de salud público que ya venía renqueando. “Si antes te hacías una mamografía y no te llamaban, pensabas que estabas sana, ahora ya no estás tranquila”, dicen las asociaciones.