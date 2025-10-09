El Hospital de Puerto Real "puede" registrar un caso de fallo en el cribado de cáncer de mama

En el marco de la presentación de las jornadas Periodismo con Ñ de la Asociación de la Prensa de Cádiz, la delegada del Gobierno Andaluz en Cádiz, Mercedes Colombo, ha sido interpelada por los medios de comunicación para hablar de los fallos en el cribado de cáncer de mama registrados en nuestra comunidad autónoma. Casos que, como este miércoles confirmó el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se han localizado en su mayor parte en el sevillano hospital Virgen del Rocío, aunque Colombo reconoce una posible incidencia en Cádiz.

"Aquí, en Cádiz, puede haber algún caso en el Hospital de Puerto Real", ha informado la servidora pública que asegura que junto a la delegada de Salud han "mantenido el contacto" con las asociaciones de la provincia de Cádiz, tanto del Campo de Gibraltar, como de Jerez y Cádiz. "Nos han trasladado las posibles denuncias que tenían, que eran pocoas, pero tenían denuncias y, como dijo ayer el presidente, se van a trasladar los casos y tratar uno a uno", ha aseverado.

Estas declaraciones llegan un día después de la comparecencia pública de Juanma Moreno, donde informó de la dimisión de la consejera de Salud, Rocío Hernández, que ha sido sustituida por el delegado de Presidencia, Antonio Sanz, "un hombre que todos los que lo conocemos sabemos que desde el minuto uno se ha puesto a trabajar", ha confiado Colombo que también valora que esa disposición de Sanz imprimirá "seguramente una marcha más" al plan para el futuro hospital regional de Cádiz.

La delegada del Gobierno también ha realizado estas declaraciones en el día en el que las mujeres gaditanas han sido llamadas a salir a la calle para protestar por estos fallos en el cribado de cáncer de mama. Una acción sobre la que Colombo también tiene palabras: "Todo el mundo tiene derecho a manifestar su opinión, pero también me hubiera gustado que se hubieran manifestado por las muchachitas de Ábalos, por el tema de las pulseras, con el tema de la mujer del presidente del Gobierno... Creo que son temas también importantes para manifestarse".