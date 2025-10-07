Convocan una protesta en Cádiz por los fallos en los cribados de cáncer de mama

La indignación por fallos en el programa de cribado de detencción precoz de cáncer de mama, que afectaría a unas 2.000 mujeres según los datos de la Junta de Andalucía, crece y está llevando a distintas acciones no sólo en el ámbito político o judicial sino a nivel ciudadano. Así, Cádiz se une a otras protestas que ya se han convocado en Sevilla y está organizando las primeras movilizaciones en solidaridad con las mujeres que han sufrido esta "negligencias médicas derivadas de estos procesos, algunas de las cuales han desembocado en diagnósticos tardíos y daños irreversibles para su salud".

Así lo explican en el comunicado el colectivo de Mujeres Feministas de Cádiz y el cartel que se está moviendo en redes sociales, que llama a una protesta ciudadana este jueves 9 de octubre en la plaza de San Juan de Dios a las 18:00 horas. De allí partirían hasta la cercana sede del Distrito Sanitario de Bahía de Cádiz-La Janda, en la Plaza de las Tortugas. Ya el martes 14 de octubre, a las 10:00 horas, se prevé realizar una concentración frente a la Delegación de Salud en Cádiz, en la calla María Auxiliadora.

Los organizadores exigen que se depuren responsabilidades en esta situación con los cribados, la atención, reparación y justicia de las mujeres afectadas así como la dimisión de la consejera de Salud de la Junta de Andalucía, Rocío Hernández. Además, apuntan, piden el fin de los procesos de privatización el Servicio Andaluz de Salud y una sanidad pública universal y de calidad. "Estamos viendo como se privatizan servicios esenciales y las consecuencias están aquí", afirman. "Mujeres que no fueron diagnosticadas a tiempo, que no recibieron la atención adecuada y que hoy sufren de una política que antepone el beneficio económico a la salud", agregan.

El colectivo llama a toda la ciudadanía, hombre y mujeres, a estas movilizaciones ciudadanas "sin banderas ni pancartas de ningún partido político o sindicato".

Cádiz, entre las provincias más afectadas

El Servicio Andaluz de Salud ha iniciado una campaña de contacto telefónico con 2.000 mujeres que se sometieron a mamografías, tras detectar deficiencias en el protocolo de comunicación del programa de cribado de cáncer de mama. La incidencia afecta específicamente a los casos no concluyentes que presentan lesiones potencialmente benignas y requieren vigilancia sobre todo en las provincias de Sevilla, Málaga y Cádiz, donde hay más mujeres afectadas.

La detección de esta carencia surge tras las denuncias presentadas por varias pacientes afectadas, quienes desarrollaron tumores sin haber recibido previamente avisos del programa de cribado.

El protocolo actual clasifica las mamografías en tres categorías: negativo (sin alteraciones), positivo (casos sospechosos con comunicación inmediata) y lesiones posiblemente benignas que requieren seguimiento. La deficiencia detectada radica en que no existía un procedimiento estandarizado para notificar a las pacientes del tercer grupo, resultando en retrasos de hasta un año en las comunicaciones.