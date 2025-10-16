"Transparencia y medidas para que no se vuelva a producir", las exigencias de Agamama sobre el error de los cribados en el manifiesto del Día Mundial del Cáncer de Mama

Los fallos en la comunicación de resultados y retrasos en las pruebas diagnósticas en la detección precoz del cáncer de mama ocurridos en el sistema sanitario público andaluz, y la consecuente "desesperación devastadora" que sufren las mujeres esperando una prueba o un tratamiento que se demora", no se han pasado por alto en el manifiesto que la Asociación Gaditana de Mujeres con Cáncer de Mama (Agamama) ha confeccionado para conmemorar el Día Mundial dedicado a esta enfermedad que se celebra cada 19 de octubre. Un manifiesto que varias mujeres que sufren este padecimiento han leído este jueves en la plaza de San Juan de Dios.

"Las pacientes somos titulares de derecho a una sanidad pública gratuita, universal y de calidad. Y en el mismo momento que salió a la luz el problema de los cribados hicimos un comunicado crítico. Pedimos al Servicio Andaluz de Salud transparencia y exigimos medidas para que una situación tan grave como esta no se vuelva a producir. Nuestra prioridad en la actualidad está siendo la de atender los casos de mujeres que se hayan podido ver afectadas por esta situación y dar traslado a los mismos al caso para su resolución", reza el texto del documento de Agamama hecho público en un acto al que han acudido la delegada del Gobierno Andaluz en Cádiz, Mercedes Colombo; la delegada territorial de Salud, Eva Pajares; buena parte del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cádiz; y la subdelegada del Gobierno de España en la provincia, Blanca Flores.

Además, el manifiesto recoge otras importantes exigencias como la "necesidad urgente de inversión en el aumento de las plantillas de los profesionales sanitarios" para que puedan desarrollar su labor "con la profesionalidad y la empatía que este oficio requiere". Además, han reclamado "una atención integral total, incluyendo especialidades como psicología, rehabilitación, nutrición y actividad física" que también sea "a largo plazo". "Muchas mujeres que hemos superado el cáncer de mama experimentamos efectos secundarios crónicos y tardíos, tanto físicos como psicológicos, que persisten años después de finalizar el tratamiento. El miedo a una posible recaída no se abandona y no hay que olvidar que la probabilidad de padecer un cáncer es mucho mayor en mujeres que ya lo hemos padecido", han explicado.

Agamama también pone el foco en los tratamientos y en la investigación, así, aunque han aplaudido "todos los avances y descubrimientos de nuevos fármacos" reivindican una mayor "agilización en su aplicación para que puedan estar a disposición de los profesionales y de los pacientes" -"ni que decir tiene en los casos de mujeres que sufren cáncer metastásico"- y que se continúe apostando por "la investigación en prevención"

"Desafortunadamente, el modelo de negocio en la industria farmacéutica está basado en patentes muy lucrativas sobre nuevos medicamentos lo que hace que esas empresas estén más interesadas en la investigación sobre nuevos tratamientos que en investigar estrategias preventivas que, a largo plazo, no les generarán los mismos ingresos. Por ello, pedimos a las instituciones públicas, empresas y organizaciones sin ánimo de lucro que sigan apostando por la investigación en prevención con el objetivo de descubrir las causas que inducen al desarrollo de la enfermedad. Se ahorraría no solo en padecimiento por parte de las pacientes, sino también en los recursos que se utilizan para financiar los costosos tratamientos", razonan.

Primera acogida entre iguales y atención psicológica y deportiva, fortalezas de Agamama

No tan costosos, pero sí fuera del sistema sanitario público de salud, al menos en Cádiz, son la atención psicológica, fisioterapéutica y deportiva a las mujeres con cáncer de mama o, al menos, así lo relata la gaditana Blanca Galán, a la que le diagnosticaron la enfermedad en 2022, que estuvo en tratamiento durante todo el año siguiente para incorporarse a su puesto de trabajo en 2024.

"Yo necesité fisioterapia por las adherencias de las cicatrices y otras mujeres lo requieren porque tienen linfedemas y nuestro fisioterapeuta es experto en tratamiento de linfedemas. Ese servicio, y el de atención psicológica, no los da la sanidad pública ahora mismo y los recursos privados son muy costosos, además, tengamos en cuenta que si la mujer es trabajadora pues el sueldo de casa en ese tiempo se ve mermado. Esos servicios los ofrece Agamama que también te da la posibilidad de hacer deporte adaptado con tres tipos de actividades. Los médicos insisten en que te pongas en marcha, en que no te dejas amilanar por el tratamiento, pero tú en esos momentos no tienes una actitud para apuntarte a un gimansio, ni nada parecido, y hacerlo con profesionales que sabes hasta donde tú puedes llegar y que te den tu espacio es fundamental", relata la ahora voluntaria de Agamama.

Y es que Blanca Galán asume que una de las misiones que tiene Agamama es "apoyar a los casos que surgen detrás de los nuestros" y, "poniendo interés, uno encuentra tiempo para hacer cosas". Cosas como participar en ese espacio entre iguales que para Galán es "esencial" porque es donde se realiza una "primera acogida" a las mujeres que acaban de encajar un diagnóstico que reciben "con un montón de miedos y dudas". "Fijarte y acompañarte de alguien que lo ha vivido es muy importante", decide.