Agamama detecta 15 casos en Cádiz tras el error en el cribado de cáncer de mama

Los errores en el cribado de cáncer de mama en el Servicio Andaluz de Salud, que hace unas semanas saltaron a la opinión pública, han significado, aun más si cabe, los actos de conmemoración del Día Mundial del Cáncer de Mama, que se celebra el próximo 19 de octubre, pero que desde esta semana cumple con una serie de hitos en Cádiz; entre ellos, las actividades propuestas por la Asociación Gaditana de Mujeres con Cáncer de Mama (Agamama), una entidad a la que han llegado, según ha declarado su coordinadora, Maripaz Ríos, 15 casos de mujeres que pueden estar afectadas por esta negligencia.

"Hemos detectado 15 casos que hemos trasladado, con la autorización de estas mujeres, a la Delegación de Salud. Son personas que nos han contado sus casos y personas que no saben sus resultados, nosotros desconocemos el alcance más allá de eso, será la Administración las que se pongan en contacto con ellas", ha informado la portavoz de la organización que también está pendiente del desarrollo de las historias de estas mujeres.

Así, Ríos ha confirmado que desde Salud "ya se han puesto en contacto con algunas de ellas", por los que otras siguen a la espera. Mujeres, sí ha podido asegurar, procedentes de diferentes puntos de la provincia de Cádiz, pero ninguna de la capital. Lo que no ha podido precisar son los hospitales de la provincia implicados en las historias de estas mujeres que viven con preocupación este revés que ha sufrido el sistema sanitario público.

"Nosotras lo que estamos haciendo es atender a las mujeres, preguntar en la fuente, que es la Delegación de Salud, para que nos den la información, y las mujeres tengan una resolución rápida porque no se pueden quedar con esas dudas y con esa ansiedad que esto les genera", ha defendido la coordinadora la labor de Agamama que estos días están teniendo "muchísimo trabajo" en "jornadas intensísimas" con el "corto personal" con el que cuentan.

Roce con el colectivo de mujeres que convocaron las protestas

Porque Agamama tiene "muy poco recursos y mucho trabajo", ha aseverado Maripaz Ríos que ha explicado así la labor de la asociación gaditana en unos días en los que un colectivo de mujeres de Cádiz creado de manera espontánea como reacción a los errores en los cribados de la enfermedad convocaron dos protestas en las calles a las que no acudieron las representantes de su asociación.

Una ausencia que despertó ciertas críticas a las que desde Agamama también se quiso contestar. Afortunadamente, desde las dos entidades han hablado de manera privada -"estos días ellas nos escribieron"- y tras esas conversaciones Ríos dilucida que "cada uno está en la vida como quiere estar, y se puede estar de muchas maneras". "Creo que podemos compartir espacios, nosotras cuando esto ocurrió enviamos un comunicado, hemos estado en contacto con Salud y que no estemos con un megáfono en la calle..., pues bueno, ya están ellas, creo que podemos compartir (funciones, se entiende). Nosotras tenemos muy pocos recursos y mucho trabajo, estamos donde tenemos que estar".

Silencio en la Adminsitración sobre los casos en la provincia de Cádiz

Más allá de roces -Juntas, somos más fuertes, como reza una de las proclamas de la lucha contra el Cáncer de Mama-, la conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer de Mama se vive en Cádiz sin datos oficiales de afectadas en el error de los cribados.

Así, si la pasada semana la delegada del Gobierno andaluz en Cádiz, Mercedes Colombo, apuntaba a un posible caso en el Hospital de Puerto Real, nada más se ha sabido ni sobre esta, ni otras incidencias, en la provincia gaditana hasta la cifra que este jueves ha facilitado Maripaz Ríos de Agamama que nos habla de estas 15 mujeres que se han puesto en contacto con la asociación.

Tanto Mercedes Colombo, como la delegada territorial de Salud, Eva Pajares, han acudido a la lectura del manifesto por el Día Mundial del Cáncer de Mama que ha convocado Agamama y no han realizado declaraciones a los medios de comunicación sobre este asunto.