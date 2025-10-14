"¿Dónde está Agamama?" en las concentraciones de Cádiz contra los errores en el cribado de cáncer de mama

La pregunta que se formulaba con extrañeza en pequeños corros durante la manifestación en Cádiz por los errores en el cribado del cáncer de mama durante la pasada semana, ha estallado este martes al oído público en el transcurso de la concentración convocada por el mismo motivo frente a la delegación territorial de Salud. "¿Hay alguien de Agamama? ¿Dónde está Agamama?"

Y es que la Asociación Gaditana de Mujeres con Cáncer de Mama no ha estado presente en ninguna de las dos convocatorias realizadas en la ciudad en protesta a esta negligencia del sistema sanitario andaluz, mientras que otras entidades de finalidad parecida, como Amama, ha estado muy presente, e incluso liderando, las reivindicaciones en otros puntos de nuestra comunidad autónoma.

"¿Dónde está Agamama?" han lanzado al aire varias manifestantes que han calificado de "vergüenza" la ausencia del organismo en este tipo de acciones. Ante la indignación del más de centenar de personas que han acudido este martes a la concentración convocada por un colectivo de mujeres de la ciudad, con Pilar Bravo, de Mujeres Feministas de Cádiz como portavoz, una de las participantes ha tomado el megáfono para aclarar que "una cosa es Agamama y otra las mujeres enfermas de cáncer de mama".

Patricia, una gaditana que no llega a los 40 años de edad, ha dicho alto y claro lo que pensaba: ""Hablo como enferma de cáncer de mama, con una doble masectomía, ahora estoy esperando para que me quiten también ovarios y trompas, y por eso entiendo la indignación de muchas de las enfermas con cáncer de mama que estamos aquí hoy porque la Asociación de Agamama, la asociación que nos debería representar, no está aquí hoy, y debería haber al menos alguna persona representándonos. Y si no pueden venir, al menos, que en las redes sociales, hicieran mención al menos a todo este tipo de actos o a la nefasta gestión que está haciendo Juanma Moreno Bonilla. Si no están, entiendo que será por ideas políticas o lo que sea", ha querido cristalizar su desencanto con la entidad.