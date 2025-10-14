Errores en el cribado de cáncer de mama: Las mujeres de Cádiz claman "nada a la privada" frente a la Delegación de Salud

El colectivo de mujeres que en estas semanas se ha organizado en Cádiz de forma espontánea -"no pertenecemos a ningún partido, no tenemos siglas detrás", subrayan- tienen meridianamente claro que los errores en el cribado de cáncer de mama sólo son un síntoma de una enfermedad más grave, "el desmantelamiento de la sanidad pública andaluza en favor de la sanidad privada". Por eso, en cada cartel, en cada cántico, en cada proclama del más del centenar de personas que se han reunido la mañana de este martes frente a la Delegación territorial de Salud respira una consigna: "¡Nada a la privada!".

Así, a pesar de las medidas que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha ido anunciando después de que esta "grave negligencia" saltara a la opinión pública -entre ellas, la dimisión de la consejera de Salud-, esta plataforma tiene "muy claro" que "la incertidumbre" con la que viven las mujeres andaluzas que no conocen los resultados de sus mamografías son el resultado "del desmantelamiento de la sanidad pública", "la falta de profesionales" y "de medios". Además, piden al Gobierno andaluz una "transparencia" que, hasta ahora, no existe. "Todavía no sabemos el número de afectadas en Cádiz, y eso no puede ser. Si antes te hacías una mamografía y no te llamaban, pues pensabas que estabas sana, ahora ya no están tranquila", explica la portavoz del coletivo, Pilar Bravo, representante también de Mujeres Feministas de Cádiz, que también organizó la pasada semana la exitosa manifestación que se desarrolló por el centro de la ciudad.

Temores y reclamaciones que las manifestantes han querido explicarle de viva voz a la delegada territorial de Salud, Eva Pajares, que, justamente, este martes no estaba en su despacho. Con todo, las representantes del colectivo que esperaban ver a la responsable de Salud en Cádiz han registrado el documento con sus demandas en la delegación y han pedido cita para que la servidora pública las pueda recibir. "Lo que os pedimos es que estéis con nosotras el día que vengamos a verla", pide Bravo a las mujeres y hombres -"os necesitamos en estas protestas"-, que han acudido a la convocatoria y que contestan el desplante con un "¡Eva Pajares, dimisión!", "¡Bonilla, dimisión!".

Las exigencias

Minutos antes, la propia Pilar Bravo leía a los manifestantes el escrito con las exigencias que las mujeres de Cádiz -"las mujeres, que estamos siendo las más perjudicadas por la privatización de la sanidad"- le reclaman al Gobierno andaluz y donde las condiciones laborales de los sanitarios andaluces cobran un gran peso. "Entendemos que para alcanzar vuestro objetivo de privatización habéis contribuido a que una gran parte del personal sanitario de Andalucía, y en concreto de Cádiz, se haya tenido que ir fuera de nuestra comunidad autónoma a buscar condiciones de trabajo dignas", tal y como reza en el escrito.

Pancartas en la concentración frente a la delegación de Salud de Cádiz por los errores en el cribado de cáncer de mama. / Jesús Marín

Así, piden "la convocatoria de una OPE extraordinaria, y urgente," para el personal que sea necesario para recuperar la plantilla del servicio andaluz de salud y poner la sanidad pública "a pleno rendimiento"; contratación de larga duración, mínimo de un año y renovable, de personal sanitario, mientras no se resuelve esta OPE extraordinaria; contratación de personal de salud mental y cirugía plástica para reconstrucción para todas las mujeres con cáncer de mama y para las afectadas por las negligencias en el cribado; una "auditoría externa" tanto de las mamografías realizadas desde el año 2023, como del cribado de cáncer de cérvix, en la que se especifiquen los motivos de esta negligencia en las mamografías y se informe del número de mujeres afectadas; todas las plantas abiertas de todos los hospitales públicos de la provincia de Cádiz; todos los quirófanos a pleno funcionamiento mañana y tarde; y todos los centros de atención primaria con consultas presenciales, al igual que los centros de especialidades y pruebas diagnósticas, que también deben estar abiertos mañana y tarde todos los días laborales del año.

"Si estas exigencias no se llevan a cabo de manera inmediata, las mujeres de Cádiz seguiremos organizando movilizaciones, también a nivel provincial y a nivel regional, pues ya estamos en contacto con otros colectivos y asociaciones", ha advertido Pilar Bravo.

"¿Dónde está Agamama?"

Una enferma de cáncer de mama pregunta dónde está Agamama

Asociaciones relacionadas con el tratamiento del cáncer y de salud, en general, movilizadas ante esta crisis sanitaria y donde la Asociación Gaditana de Mujeres con Cáncer de Mama (Agamama) parece brillar por su ausencia. Así, ni en la manifestación de la pasada semana, ni en la concentración de este martes, ha acudido ninguna representante de dicha organización. "¿Hay alguien de Agamama? ¿Dónde está Agamama?", se preguntaban algunos y algunas de las personas que han acudido a la protesta de la segunda jornada sin obtener respuesta.

Respuesta de Agamama, porque de una mujer afectada por el cáncer de mama sí que se encontró, y contundente. Y es que con la pregunta todavía flotando en el aire, Patricia, una gaditana que no llega a los 40 años, tomó el megáfono para explicar a los convocantes y participantes que no estará Agamama, "pero sí las mujeres con cáncer".

"Hablo como enferma de cáncer de mama, con una doble masectomía, ahora estoy esperando para que me quiten también ovarios y trompas, y por eso entiendo la indignación de muchas de las enfermas con cáncer de mama que estamos aquí hoy porque la Asociación de Agamama, la asociación que nos debería representar, no está aquí hoy, y debería haber al menos alguna persona representándonos. Y si no pueden venir, al menos, que en las redes sociales, hicieran mención al menos a todo este tipo de actos o a la nefasta gestión que está haciendo Juanma Moreno Bonilla. Si no están, entiendo que será por ideas políticas o lo que sea", ha querido cristalizar su desencanto con la entidad.