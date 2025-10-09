Error en el cribado de cáncer de mama: Las mujeres de Cádiz salen a la calle para exigir “menos promesas y más certezas”

Sin banderas, sin partido y sin sindicatos, a pecho descubierto, exigen “menos promesas y más certezas” al sistema público sanitario andaluz. Son mujeres –también los hombres las acompañan– de Cádiz que claman por la “negligencia inaceptable” que se ha producido en el programa de cribado de cáncer de mama en el que se han visto afectadas unas 2.000 andaluzas. Este jueves, en nuestra ciudad, han sido más de un millar, bastante más, las que se han revuelto contra este error que, según han gritado una y otra vez, sólo tiene un culpable: “La creciente privatización de la sanidad pública andaluza”.

Lo dice Pilar Bravo, representante del colectivo de Mujeres Feministas de Cádiz, una plataforma “sin ideología, ni partido de ningún tipo detrás”, insiste, que ha convocado la manifestación que se venía a unir a las protestas que en estos días se han ido produciendo en diferentes puntos de nuestra comunidad autónoma. Lo dice la entidad convocante, sí, pero también lo dicen las mujeres y hombres que bajo las proclamas de “Bonilla dimisión”, “queremos más cribados y menos funerales” o “Sanidad cien por cien pública” partieron a las seis de la tarde de la plaza de San Juan de Dios para alcanzar, una hora más tarde, la plaza de las Tortugas y mirar de frente al centro del Servicio Andaluz de Salud donde en Cádiz realizan las mamografías.

Mujeres de distintas edades, muchas de ellas en proceso de recuperación o ya sanadas de cáncer de mama que también siguen sufriendo retrasos e incidencias en algunas de sus revisiones. Es el caso de Lorena, una gaditana que este mismo jueves ha recibido una llamada en la que le informan que su última mamografía en el Hospital de Puerto Real, “que llevaba esperando un año”, no coinciden los resultados con la que le lleva su óncologo de Cádiz. “Por lo visto me hablan de un cruce de expedientes, porque en el mío de Puerto Real no aparece que yo estoy operada de cáncer. Fíjate quien haya recibido la mía... Y más sabiendo ahora que puede haber casos de cribado erróneo en el Hospital de Puerto Real”, explica esta gaditana, diagnosticada en 2015, sobre la información que ha facilitado en esta misma jornada la delegada de Gobierno en Cádiz, Mercedes Colombo, protagonista también de cánticos y pancartas ante sus polémicas declaraciones sobre esta manifestación –“me hubiera gustado que también se hubieran manifestado por las muchachitas de Ábalos, por las pulseras o por la mujer del presidente”–.

Una imagen de la manifestación de Cádiz en protesta por los errores en el cribado de cáncer de mama. / Lourdes de Vicente

Lorena, que como tantas otras muchas mujeres presentes en la protesta, aplaude fuerte cuando Pilar recuerda que no todos, mujeres y hombres, “pueden acceder a pruebas privadas que les den tranquilidad” y cuando afirma que “hay una sanidad para ricos y otra para pobres” y que quien no tiene poder adquisitivo “necesita confiar en una sanidad pública que los proteja”.

Certezas y no promesas. Eso es lo que esperan las personas que han salido a la calle. ¿Dimisiones? (como la de la ya caída consejera de Salud) También, sí, “pero no son suficientes”. Responsabilidad penal, justicia para las mujeres con cáncer de mama, compensaciones para las afectadas, mejora en el programa de cribado y, sobre todo, que se restablezcan todos los servicios de los centros de salud y hospitales, que se abran todas las plantas, activos todos los quirófanos y las consultas externas. “En definitiva, exigimos el fin de la privatización de la sanidad pública”, resume ante de lanzar una advertencia, “no pararemos”.

Imagen de la plaza de San Juan de Dios de Cádiz durante la manifestación contra los errores en los cribados de cáncer de mama. / Lourdes de Vicente

La oposición, presente en la protesta

Aunque sin distintivos de ningún tipo y en discreto segundo plano, a la protesta convocada por el colectivo de Mujeres Feministas de Cádiz han acudido representantes de diferentes partidos políticos de la oposición. David de la Cruz, Helena Fernández, Carlos Paradas y Lorena Garrón, ediles de Adelante Izquierda Gaditana; Óscar Torres, Natalia Álvarez, José Macías, José Ramón Ortega, concejales del PSOE; Juan Carlos Ruiz Boix, secretario general del PSOE de Cádiz; Jorge Rodríguez, coordinador provincial de Izquierda Unida; y la diputada de Sumar y vicepresidenta tercera del Congreso de los Diputados, la gaditana Esther Gil de Reboleño, fueron algunos de los servidores y representantes de la ciudadanía que han estado presente en la protesta.

De hecho, tanto Rodríguez, Gil de Reboleño como Ruiz Boix sí se pronunciaron ante los medios para coincidir en su apoyo total a las afectadas, afear las palabras pronunciadas por Mercedes Colombo sobre esta manifestación y acusar al Partido Popular y al gobierno de Juanma Moreno Bonilla por "la política de recortes y de privatización" que es "la culpable" de esta "negligencia" en el programa de detección del cáncer de mama.