"Le digo a Mercedes Colombo que la dignidad que han demostrado estas mujeres es mucha más de la que ha demostrado el PP en toda su existencia"

La valoración de la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, sobre la protesta programada este jueves para clamar contra los errores en el cribado de cáncer de mama en nuestra comunidad autónoma -"me hubiera gustado que también se hubieran manifestado por las muchachitas de Ábalos, por las pulseras o por la mujer del presidente"- también ha encontrado respuesta en el portavoz de Adelante Izquierda Gaditana, David de la Cruz, también muy contundente en su rechazo a estas declaraciones.

"Yo le voy a decir una cosa a Mercedes Colombo, la dignidad que demostraron este miércoles las mujeres que salieron a manifestarse y la dignidad que van a demostrar este jueves las mujeres de Cádiz que van a salir a exigir una sanidad pública y de calidad es mucho más de lo que ha demostrado el Partido Popular en toda su existencia", ha respondido el representante de AIG.

Y es que De la Cruz no comprende que esta sea la respuesta de Colombo a esta protesta "en vez de pedir perdón". "Después de un montón de días, de semanas, ahora resulta que ha podido haber errores en los cribados realizados en el Hospital de Puerto Real. Es decir, vecinas de Cádiz han estado en riesgo y no han dicho ni mu. Y en vez de pedir perdón, además de desmantelar a la sanidad pública, además de poner en riesgo a vecinas de la ciudad, además del proceso de privatización que están llevando a cabo, les recriminan a estas mujeres que hayan salido a protestar por una sanidad pública de calidad en vez de por las muchachitas de Ábalos, como si el PP, como si ellos, alguna vez hubiesen protestado por algo o hubiesen reclamado algo que no beneficiara personalmente a cada uno de ellos", se ha rebelado el edil de la oposición.

"Todo esto es para que Mercedes Colombo y Eva Pajares, delegada de Salud en Cádiz, dimitan, y el alcalde de Cádiz, en vez de ponerse de perfil cada vez que hay algo que afecta su partido, debería también exigir responsabilidades", ha recomendado.