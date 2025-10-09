"Colombo está quitando importancia a las manifestaciones en Cádiz por los fallos en el cribado de cáncer de mama"

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Cádiz, Óscar Torres, se ha mostrado muy contundente ante las recientes palabras pronunciadas por la delegada de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, en relación a la protesta convocada en la capital gaditana este jueves contra la gestión del PP por los errores detectados en el programa de cribado de cáncer de mama. "Me hubiera gustado que también se hubieran manifestado por las muchachitas de Ábalos, por las pulseras o por la mujer del presidente", ha valorado la servidora pública a pregunta de los periodistas por su opinión de la reivindicación.

Ante estas declaraciones, Torres se revuelve y señala que le resulta llamativo que la delegada de la Junta "compare un escándalo que ha costado y puede seguir costando la vida a muchas mujeres andaluzas con otros temas que no tienen absolutamente nada que ver". El portavoz socialista ha sido tajante al afirmar que "con sus palabras y sus comparativas, lo que hace es menoscabar y quitar importancia a las manifestaciones libres de los colectivos que convocan la concentración de este jueves".

De esta forma, el socialista concluye su valoración apuntando a que "bien haría la delegada del Gobierno andaluz en ponerse a trabajar, en reconocer la tremenda gravedad del escándalo en el que está inmerso su partido y el gobierno de la Junta, y desde luego, en no hacer de menos las convocatorias justas y reivindicativas de las mujeres andaluzas".