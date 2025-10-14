Una imagen de la concentración de este martes en Cádiz contra los errores en el cribado en el cáncer de mama.

Despúes de "26 años" en los que han tratado con gobiernos "de todos los colores políticos", desde la Asociación Gaditana de Mujeres con Cáncer de Mama (Agamama) no entienden las críticas vertidas sobre su organización en las recientes protestas convocadas en Cádiz contra el Gobierno andaluz por los errores cometidos en el cribado de cáncer de mama que han salido a la luz en las últimas semanas.

"¿Que dónde está Agamama? Agamama está trabajando", ha sido la contundente respuesta de la coordinadora de la entidad, Maripaz Ríos, a la pregunta varias veces lanzada al aire en la concentración de este martes sobre la ausencia de la organización en estas protestas de las que, también aduce, no han sido "informadas" ni "invitadas". "Nadie antes de todo esto se ha puesto en contacto con nosotras para ver cómo podíamos colaborar o qué hacer".

Con todo, Ríos también reconoce que la no asistencia de representantes de Agamama se debe a que consideran estos actos reivindicativos organizados por un colectivo de mujeres de la ciudad como "un tema político" y "Agamama es una entidad apolítica". "En estos 26 años donde, insisto, hemos trabajado con administraciones de todos los colores políticos, Agamama no es de un partido político, como digo, es apolítica, y nos hemos definido por nuestro trabajo, que si ya es enorme en circunstancias normales, ahora, con todo este revuelo por lo que ha ocurrido se ha intensificado mucho".

"Gran preocupación" entre las mujeres de toda la provincia

De hecho, la coordinadora confirma que son "muchas las mujeres de diferentes puntos de la provincia" las que se están poniendo en contacto con Agamama por la "gran preocupación" que sienten "ante lo ocurrido". "Algunas nos escriben, otras nos llaman por teléfono e incluso se pasan por aquí para contarnos sus casos", asegura.

En este sentido, "con el poco personal" que tiene Agamama a lo que se está dedicando estos días, "además de a nuestras labores diarias", es "a tomar nota y escuchar todos estos casos, hacerles seguimiento y, con el consentimiento de las mujeres, notificarlos a la delegación de Salud pidiéndoles que se pongan en contacto con ellas lo antes posible porque, efectivamente, hay mucha preocupación".

"Estamos trabajando, eso es lo que está haciendo Agamama. No sé si otras personas tendrán más tiempo libre para dedicarse a otras cosas, nosotras no tenemos tiempo para eso, nosotras tenemos tiempo para trabajar en la atención integral a nivel físico, psicológico y sociolaboral de las mujeres con cáncer de mama y sus familiares", ha recordado Maripaz Ríos.