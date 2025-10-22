Cada gaditano aumentó en casi mil euros sus ingresos en 2023

La renta media por persona en la provincia de Cádiz aumentó en un 7,7% según el último cómputo hecho público desde Instituto Nacional de Estadística (INE), a partir de los datos proporcionados desde la Agencia Tributaria. Así, de una renta neta media de 11.396 euros en 2022, las ganancias por persona en Cádiz pasaron a ser de 12.335 euros. El dato contrasta aún más si lo comparamos con la cifra que arrojaba la AEAT según registros de hace diez años: en 2015, cada gaditano presentaba una renta de 8.489 euros, habiendo aumentado en este periodo en un 31,2%.

En lo que respecta a la renta media por hogar, la subida en cada casa durante 2023 fue del 7,1%; pasando de 30.005 a 32.323 euros. Nuevamente, el salto es aún mayor si tomamos como referencia el año 2015, cuando el registro se colocaba en 23.560 euros, lo que supone una crecida de un 27,2%.

La subida de la renta media por persona en la provincia de Cádiz iguala a la experimentada en ámbito andaluz (un 7,7%), aunque el montante sea menor en el conjunto de la autonomía (12.522 euros por persona). En la comparativa de ingresos a nivel nacional, el porcentaje de subida se colocó por debajo del gaditano, en un 6,9%, aunque los ingresos por personas fueron mayores: 15.036 euros.

Por municipios, y al igual que ocurría en la anterior lista del INE, la capital gaditana presenta la cifra de ingresos más alta, situándose en 15.487 euros. Entre las ciudades que mayor renta arrojan aparecen San Roque (13.663 euros), El Puerto (13.277) y Tarifa (13.049).

En el lado opuesto de la tabla, sin embargo, Puerto Serrano sigue apareciendo como la localidad con menores ingresos por persona, con 9.536 euros. A la cola de la lista aparecen también municipios como Chipiona (9.920 euros) y San Martín del Tesorillo (9.660 euros).

En lo que se refiere a los ingresos medios por hogar, San Roque se sitúa como el municipio con mayor renta media, con 38.428 euros, seguido de Los Barrios (37.473) y Cádiz (37.427). Los hogares que registran menores ingresos en la provincia, según los datos de AEAT, son los de la localidad de Torre Alháquime, con 22.814 euros de renta media. A la cola se colocan también San José del Valle (23.021 euros) y Algodonales (24.194 euros).

MÁS DEL 28% DE PENSIONES EN EL GÁSTOR Y CÁDIZ

La procedencia de los ingresos de renta para los gaditanos se mantuvo en un porcentaje similar al de otros ejercicios, contribuyendo las rentas por salario un 57,5% al cómputo total; las pensiones copan un 22,3% de los ingresos; mientras que las prestaciones por desempleo lo hacen en un tres por ciento. Un 7,4 % del cómputo corresponde a otras prestaciones y un 9,8% se debe a otros ingresos. En la comparativa con 2015, el índice de prestaciones por desempleo ha descendido en un 1,3% a nivel provincial.

El Gastor es el municipio en el que las pensiones ocupan un porcentaje más alto de los ingresos, con un 28,9%. Curiosamente, a la localidad le sigue Cádiz capital, con un 28, 4% de las rentas. Muy cerca se colocan otros municipios de la Sierra, como Alcalá del Valle (27,8%), Torre Alháquime (27,7%) o Zahara (27,1%).

En lo que respecta a ingresos por prestaciones por desempleo, el mayor porcentaje dentro de la provincia corresponde a Puerto Serrano, con un 11,1%. Una cifra que también fue alta en Alcalá del Valle (8,6%) y en Bornos (8%).

En la fotografía general de distribución de renta, la provincia gaditana marca en rojo (entre 6.958 y 11.648 euros de renta) la comarca de La Janda y gran parte de la Sierra; en naranja (11.648 y 12.896 euros), localidades como Ubrique, Jerez, Chiclana y Algeciras; en amarillo (13.838 y 14.812 euros), Tarifa, Los Barrios, San Roque y El Puerto; y en verde claro (14.812 y 15.891), la propia capital. Por encima de esos registros, aparecen algunos barrios de El Puerto y Jerez con unos ingresos por persona de entre 19.000 y 17.794 euros, respectivamente; unas cantidades que doblan los 9.327 que señalan zonas de Puerto Serrano.