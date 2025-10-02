Estos son los municipios de la provincia de Cádiz más ricos y más pobres

San Roque se mantiene firme como la localidad de la provincia de Cádiz con mayor renta bruta media. Está lejos de los niveles que alcanzan ciudades localizadas en la costa mediterránea o en la provincia de Madrid, pero logra un digno puesto en el conjunto nacional en cuando a riqueza global de sus habitantes.

Así se recoge en el último estudio que acaba de publicar la Agencia Tributaria, con datos referentes al ejercicio de 2023. Jugando con este parámetro, Pozuelo de Alarcón, en Madrid, sigue siendo un año más la ciudad más rica, con una renta de 88.011. Una localidad beneficiada de su cercanía a la capital del Estado, que funciona casi como una ciudad dormitorio de lujo.

En nuestra provincia, San Roque llega a los 34.130 euros, con un crecimiento anual respecto a la renta de 2022 del 6,3% (uno de los más elevados de la provincia y con el apoyo del complejo de Sotogrande). Cádiz capital se mantiene un año más en el segundo lugar (483 en el conjunto nacional) con 31.357 euros y un 3,3% de aumento en doce meses. La que más crece de forma porcentual es Grazalema (con un fuerte impacto industrial y turístico) con un 7,2% más.

La capital gaditana se viene beneficiando de una elevada población ya jubilada con rentas altas al haber trabajado en empresas públicas durante años. Poco a poco se comienza a beneficiar de quienes, procedentes de otras provincias del país o del extranjero, han optado por comprarse en Cádiz una vivienda y asentar en ella, la gran mayoría con ingresos elevados.

Cádiz es, además, la tercera capital andaluza con mayor renta. Este listado lo lidera Granada, con 32.694 euros y un aumento interanual del 3%, y Sevilla, con 32.150 euros y un crecimiento de apenas un 1,8%.

Destaca que Málaga, considerada como una de las capitales del país más boyante y con mayor desarrollo económico en los últimos años, está por debajo de Cádiz en cuanto a renta, pues se queda en 30.030 euros (un aumento del 2,9%). El resto de las capitales está por debajo de los 30.000 euros, siendo la última Huelva, que se queda con 27.366 euros.

Este estudio se concentra, en el conjunto de España, en las ciudades con más de 1.000 habitantes. Lo cierto es que este límite apenas afecta a nuestra provincia ya que a pesar de su elevada población, por encima del 1,2 millones de habitantes, cuenta con un escaso número de municipios. Sólo tres no llega al millar de vecinos: Benaocaz, Torre Alháquime y Villaluenga del Rosario.

Junto a San Roque y Cádiz que lideran la tabla, entre las grandes poblaciones la situación es la siguiente:

Jerez: 26.725 euros.

Algeciras: 29.985 euros.

San Fernando: 28.164 euros.

El Puerto:30.847 euros.

Chiclana: 26.048 euros.

Sanlúcar: 21.705 euros.

La Línea: 26.688 euros.

Puerto Real: 27.543 euros.

Rota: 27.060 euros.

El resto de la provincia queda así en cuanto a renta: