314 días esperando una operación en Cádiz: la lista que más desespera

El testimonio de Carmen Vega es personal e intransferible, pero cabe la certeza, porque así lo dicen las estadísticas, que su caso sea tan habitual en la sanidad pública andaluza que otros rostros y otras voces podrían contar casi exactamente la misma historia, con leves cambios y matices en fechas, patologías o en las circunstancias más personales. Carmen cumplió ayer miércoles, 1 de octubre, 314 días, a menos de dos meses de convertirse en un año, en una lista de espera para ser operada en el hospital Puerta del Mar y que le sea retirada de la vejiga un pequeño trozo de malla mal colocada durante una intervención quirúrgica realizada, en el año 2022, en una clínica privada. Infecciones, dolores e, incluso, ansiedad jalonan este desesperante tiempo de espera que la ha llevado en múltiples ocasiones al servicio de urgencias del hospital gaditano y a sus despachos administrativos y de atención al usuario para reclamar una solución a su caso.

El calvario de Carmen, que llega a la entrevista con un portafolio lleno de informes y reclamaciones médicas, comenzó en marzo de 2022 cuando fue operada para solucionar una incontinencia urinaria. Del quirófano, cuenta la paciente, salió con una malla mal colocada que se introdujo en la vejiga y que pronto le ocasionó incluso un sangrado. “Allí se lavaron las manos”, explica Carmen Vega tras aclarar que habrá una próxima denuncia a este centro cuando logre acabar con todo el proceso médico, según le ha recomendado su abogado.

Pronto comenzaron las infecciones. Una cistoscopia, realizada por el servicio de Urología del hospital Puerta del Mar, confirmó que parte de la malla, que estaba mal puesta, se encontraba dentro de la vejiga. En agosto de 2023, fue sometida en el hospital público gaditano a una primera intervención por lasertricia para retirarle la malla. Pero un pequeño trozo fue imposible de quitar y necesitó de una segunda operación, por el mismo procedimiento, que se llevó a cabo en mayo de 2024 pero que tampoco pudo solucionar el problema porque no se podía llegar a la zona.

Los urólogos, entonces, le informaron que había que operar con bisturí para llegar a la zona y retirar esa malla que, según los resultados de otra cistoscopia posterior, le estaba inflamando también la zona y, por tanto, provocándole dolores que eran cada vez más intensos, además de las recurrentes infecciones: tantas que hasta hay ocasiones en las que los antibióticos ya no responden.

Y esta operación, una intervención “compleja” que según Carmen necesita disponer del quirófano durante una mañana completa, es la que precisamente mantiene a esta mujer gaditana en vilo desde que en noviembre de 2024 su nombre se encuentra en una lista de espera que hasta la fecha le ha resultado ser desesperante.

Afirma Carmen Vega que su reclamación, que la denuncia pública de su caso, seguramente similar al de muchos otros gaditanos y andaluces, no va dirigida a los facultativos del hospital Puerta del Mar, sino “directamente al sistema y a sus responsables. Me dicen que no me han operado todavía porque no hay quirófano, que otras operaciones están antes... Lo puedo entender, pero 314 días...”.

Un caso el suyo, además, que le hace visitar continuamente tanto Urgencias como a su médica de familia de La Laguna, con la que se deshace en elogios porque está “siempre encima de mi estado de salud”, porque las infecciones son continuas, los antibióticos se encuentran ya con resistencia y los dolores son también muy frecuentes. “Me han tenido que recetar hasta pastillas para la ansiedad”, explica contundente. Porque la suya se está convirtiendo en una situación “difícil de sobrellevar”.

Una situación que también la ha llevado por distintos despachos y departamentos administrativos del hospital, como la atención al usuario y otros servicios y responsables. Todos la escuchan y la atienden “muy bien”, pero nadie parece dar con la tecla que solucione su desesperante espera. Ayer cumplió 314 días aguardando cita para la operación. Hoy comenzará su día número 315.