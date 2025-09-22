El desastre de las listas de espera: los datos del SAS en Cádiz se hunden en gran angular

Un total de 6.547 pacientes aún han de esperar más de un año para operarse en los centros públicos gaditanos.

Hace una semana, la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía resaltaba “el compromiso y esfuerzo de los profesionales sanitarios”, que habían contribuido a mejorar los datos de las listas de espera el Sistema Andaluz de Salud. Así, con las cifras correspondientes a junio de 2025 recién publicadas, la provincia de Cádiz arrojaba –afirmaba la Junta– un total de 6.743 pacientes menos pendientes de una intervención quirúrgica, y una reducción de la demora de 159 a 116 días; mientras que en lo que se refiere a consultas externas, la reducción era de casi 11.500 y un recorte de la demora de 148 a 116 días, en comparativa con la última medición, la de diciembre de 2024.

No es difícil poner banderillas: el escenario mejora, sí, pero levemente dentro de unas cifras tremendas.

Desde Mareas Blancas, advierten que los recientes datos se verán vapuleados cuando llegue el listado de diciembre, que recogerá los frutos de la “nefasta” organización de los veranos: “Las listas de diciembre siempre son peores, para ser justos habría que medir con el dato del junio anterior”.

“La realidad es que se baten récords de derivaciones a la medicina privada estando los recursos públicos a medio gas, que el 62% de las intervenciones quirúrgicas en Andalucía se realizan ya en clínicas privadas, que los profesionales que te atienden en la privada (que son los mismos que en la pública) deberían pelear para reducir las esperas, si tienes resonancia magnética en Andalucía, directamente te derivan a la privada ... Alrededor del 40% de los presupuestos sanitarios públicos terminan en la privada, y creciendo”, aseveran desde la plataforma.

En el espacio político, el secretario general de los socialistas gaditanos, Juan Carlos Ruiz Boix, acusaba a la administración andaluza de disfrazar estos datos, que ocultaban la espera de pruebas diagnósticas (unas 121.000 personas). Por su parte, desde Adelante Andalucía también señalaban que las listas podían haberse manipulado: “Hable con alguien que no sea asesor suyo, hable con la gente corriente y pregunte”, le exigía a Moreno Bonilla el portavoz del grupo, el jerezano José Ignacio García, apuntando que el plazo medio de una prueba diagnóstica son cuatro meses y exigiendo que sea una “entidad independiente de la Junta la encargada de elaborar y publicar los datos de espera sanitarios”.

LOS DATOS GADITANOS EN DETALLE

Aun así, simplemente en la comparativa reciente y siguiendo la información disponible y abierta dentro de la página del SAS, se observa que el gran angular no empuja precisamente a un discurso triunfalista. La información estadística señala, en efecto, datos favorables desde finales del año pasado, pero no tanto si ampliamos el foco cronológicamente.

El mes de junio de hace nueve años arrojaba un total de 14.799 personas pendientes de una intervención quirúrgica, con una demora media de 108 días –en un registro que incluía sólo a los centros públicos: Puerta del Mar, Puerto Real, Jerez, Punta Europa y La Línea–. Cotejando los datos de sólo esos cinco hospitales en junio de 2025, el número total de personas pendientes de pasar por quirófano prácticamente se ha duplicado (28.803), y el tiempo medio de espera se sitúa en 158 días, con 6.547 pacientes por encima de un año de plazo.

En lo que se refiere a consultas externas, en junio de 2016 se registraban 22.184 personas en la lista y la demora media de atención era de 43 días. El dato que llama la atención es que no se computaron esperas por encima de los sesenta días.

Al mismo corte de 2025, el total de pacientes pendientes de consulta en estos cinco centros era de 104.432, con una media de espera de 131 días y 54.015 personas aguardando por encima de plazo. La media de días de espera mejora (116) si incluyen los centros concertados. El tiempo medio de espera quirúrgica, sin embargo, empeora en el cómputo total de hospitales (180).

Resulta curioso comprobar cómo esas referencias de hace casi una década, que hoy día parecen milagrosas, fueron empeorando en los años siguientes: en la medición de junio de 2019, que ya incluía a la mayor parte de los concertados, se registraron 21.542 personas en lista para operarse, con una media de espera de 143 días (2.761, con un plazo igual a superior a un año). En lo referente a primeras consultas, el total de pacientes esperando era de 111.018, con 58.782 personas aguardando un mínimo de dos meses para ser llamadas, y una media de espera de 219 días.

Un par de años más tarde, en el tramo final de la pandemia de covid, los datos no sólo no eran mucho peores, sino que incluso mejoraron un tanto: el número de pacientes gaditanos pendientes de operarse descendió muchísimo, hasta llegar a 15.327, aunque la media se mantuvo casi igual, con 110 días de espera.

En lo que se refiere a consultas externas, el mismo corte arrojaba en esa fecha un total de 109.975 personas esperando atención en el sistema público, con 39.192 por encima de los 60 días de espera, y una media de cita de 99 días.

Quizá pudimos salir mejores, como decían, pero lo cierto es que no lo hicimos.