Cádiz reduce en 6.743 los pacientes pendientes de operación y acorta 43 días la demora media, según el SAS

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha publicado este lunes en su página web los datos de listas de espera correspondientes al corte de junio de 2025, adelantándose a la publicación oficial del Ministerio de Sanidad. Las cifras reflejan una evolución positiva desde la puesta en marcha del Plan de Garantía Sanitaria para la lista de espera quirúrgica en enero de 2024 y del plan específico para consultas externas en enero de 2025.

En cuanto a las intervenciones, los avances son especialmente notables en Cádiz, con 6.743 pacientes menos y una reducción de la demora de 159 a 116 días; asimismo, entre las provincias con mejores resultados en consultas externas destaca la gaditana, con una reducción de casi 11.500 pacientes en espera y un recorte de la demora de 148 a 116 días, según los datos facilitados por el SAS.

Específicamente, en la provincia de Cádiz, los pacientes pendientes de una intervención con garantía han pasado de 23.232 a 16.489, lo que supone 6.743 menos y la demora media baja de 159 a 116 días (−43 días). En cuanto a los pacientes fuera de plazo descienden de 10.443 a 3.459 (−6.984). Además, la actividad quirúrgica de enero a junio de este año alcanza 32.005 intervenciones, 1.445 más que en el mismo periodo de 2024, cuando se registraron 30.560; ello supone una subida del 4,7%.

Entre diciembre de 2024 y junio de 2025, la lista de espera para primera consulta con especialista en Cádiz se reduce de 132.558 a 121.080 personas (−11.478), con 13.632 menos fuera de plazo (de 70.628 a 56.996). La demora media también disminuye de 148 a 116 días (−32 días). La actividad del primer semestre de este año suma 1.245.063 consultas.

Balance regional

Andalucía ha registrado en el primer semestre de este año un total de 223.074 intervenciones, de las cuales el 86% se han realizado en centros públicos, consolidando a esta red como la principal garante de la atención quirúrgica. Este esfuerzo ha permitido reducir en 20.319 el número de pacientes pendientes con garantía, lo que supone un descenso del 14,2%, y en 30.074 los pacientes fuera de plazo, con una caída del 56,7%. Asimismo, la demora media ha pasado de 150 días en diciembre de 2023 a 108 días en junio de 2025, acortándose en 42 días.

En consultas externas, la evolución entre diciembre de 2024 y junio de 2025 refleja igualmente una mejoría significativa. En este periodo, el número total de pacientes pendientes se ha reducido en casi 14.000 personas y los fuera de plazo han descendido en más de 40.000. La demora media, que en diciembre era de 150 días, se ha acortado hasta los 127 días en junio, lo que supone una reducción de 23 días en apenas seis meses. Este avance ha sido posible gracias a la reorganización de agendas, la priorización de primeras visitas y la mejora en la gestión de interconsultas, al tiempo que se ha incrementado la actividad con más de 8,2 millones de consultas realizadas en el primer semestre del año.

La Consejería de Salud y Consumo ha subrayado que estos avances son fruto del compromiso y esfuerzo de los profesionales sanitarios junto con las medidas de reorganización de recursos impulsadas por el SAS, y ha reafirmado su determinación de seguir trabajando para reducir las listas de espera y ofrecer a la ciudadanía una atención de calidad en el menor tiempo posible.