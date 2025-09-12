Solución al nuevo Hospital de Cádiz: La pelota ahora, en el tejado de la Junta

En primera fila en el acto de este viernes en Incubazul, entre otros, Bruno García, María Jesús Montero y Fran González.

A LA vez que la vicepresidenta María Jesús Montero anunciaba que el Estado iba a dar gratis a la Junta el suelo para el futuro Hospital Regional de Cádiz, brillaban los ojos de un emocionado Fran González, delegado de la Zona Franca, que por fin se había librado, con esta decisión, de la carga de un proyecto que le ha pesado al Consorcio desde hace más de dos décadas.

En apenas treinta segundos, el proyecto anquilosado del complejo sanitario vio como lo que durante años ha sido imposible ahora, de pronto, comienza a ser una realidad. O por lo menos debería de ser, por fin, una realidad.

Resumamos: la Junta llevaba años dejando claro que o le daban el suelo gratis o no habría hospital en Cádiz; la Zona Franca, dependiente del Ministerio de Hacienda, afirmaba que ellos no podían ceder suelo gratis de su patrimonio, y le ponían un precio. La Junta decía que no, que ellos no pagaban nada. Y ahí acabó entrando en el debate el Ayuntamiento que, sin tener obligación directa alguna, comenzó a poner sobre la mesa planes alternativos, y por último, dinero contante y sonante, para activar este proyecto.

Al final, resulta que el Ministerio de Hacienda sí podía deshacerse de este suelo sin ingresar nada en caja.

Podíamos decir que hemos perdido años por culpa de la cerrazón de las dos principales administraciones implicadas desde 2004 en esta operación. Pero dejemos a un lado este lamento y alegrémosno que, por una vez, podemos vivir una noticia de gran importancia para la provincia.

La Junta ha perdido la oportunidad de apuntarse el tanto de hacer aceptado ellos el pago del suelo. En una operación que se calcula cueste unos 500 millones de euros, la decena larga de millones pedidos por la Zona Franca era y es una minucia.

La misión de la Junta

Tras el paso adelante dado por la vicepresidenta Montero, ahora debe ser la Junta la que responda con sus acciones. Ya el juanma lo haría debe pasar a ser el juanma lo hace.

Si se cuenta con el Plan Director, si se sabe los metros cuadrados de suelo que necesita el complejo sanitario, si hay dinero para la obra, la Junta no puede tardar nada, nada en activar todo el proceso administrativo que nos lleve a ver pronto, pronto, la primera piedra del Hospital Regional de Cádiz.

También, hay que acelerar al máximo la firma de todos los documentos que sean necesarios para cerrar el traspaso de la propiedad de este suelo.

Y si al final, todo este cambio de opinión se ha debido a la cercanía de las elecciones autonómicas, pues esa que ganamos.

El Ayuntamiento, que se vio entre dos fuegos durante meses sin tener responsabilidad de ello, tiene ahora la oportunidad de activar el dinero y los suelos que habían entrado en juego en este tiempo como fórmula para comprar el suelo de la Zona Franca. Dinero y suelo para nuevas viviendas protegidas.

Así, al final, acabamos ganando un nuevo hospital y nuevas viviendas. Con la confianza en que todo lo veamos lo más pronto posible.