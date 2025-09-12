La carta de María Jesús Montero a Juanma Moreno sobre la cesión gratuita del solar del nuevo hospital de Cádiz

La vicepresidante primera del Gobierno de España y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha remitido una carta al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, para anunciarle la decisión tomada por el Ejecutivo de la "cesión gratuita e inmediata" del solar para la construcción del nuevo hospital de Cádiz.

Documento La carta de María Jesús Montero a Juanma Moreno Descargar

En la misiva, a la que ha tenido acceso Diario de Cádiz y se puede consultar al completo en esta información, justifica esta decisión en que permitirá que "puedan comenzar cuanto antes los trámites necesarios para la construcción del equipamiento". A esto añade el beneficio que supone que, una vez que se haya elaborado el convenio entre Zona Franca y Junta de Andalucía, este procedimiento "no requiere de trámite urbanístico alguno y conlleva la inmediatez en el inicio de su construcción".

Así, tras realizar un repaso por todo el proceso llevado a cabo desde que el Consorcio de la Zona Franca de Cádiz adquirió los terrenos de la antigua factoría de CASA en el año 2004, Montero se detiene en los últimos pasos realizados por el Ayuntamiento de Cádiz, que aprobó en Pleno el pasado mes de julio la petición de un préstamo de 19,7 millones de euros para la adquisición de los terrenos y la puesta en marcha de una operación urbanística que se completaría con la construcción de viviendas. Sobre esta solucíón, Montero asegura que "ralentizaría el proceso, dilataría los plazos y no permitiría el inicio de la construcción del hospital en al menos tres años, plazo que, estoy convencida de que convienes conmigo, no es el idóneo para contar con el nuevo centro hospitalario".

Con todo, en la misiva, la ministra de Hacienda señala sobre el futuro hospital de Cádiz que "se trata de una infraestructura fundamental para la ciudad, dado que permitiría la sustitución del actual centro hospitalario 'Puerta del Mar', ya obsoleto y con escaso margen de mejora y de crecimiento, por un nuevo equipamiento, que no sólo pueda incluir las más modernas dinámicas de hospitalización y asistencia especializada, sino que complemente la labor investigadora y docente que distingue a los hospitales públicos universitarios y que son fundamentales para mejorar la formación de los profesionales de las plantillas públicas".

De esta manera, Montero le pide al presidente de la Junta de Andalucía que inste a la consejera de Salud, Rocío Hernández, a que inicie los contactos con Zona Franca "para poder concretar los detalles de dicho convenio y poder hacerlo efectivo en el menor plazo posible".