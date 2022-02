La base de Rota en la guerra Ucrania-Rusia: ¿tendrá algún papel?

Las peores previsiones de la tensión entre Rusia y Ucrania se han cumplido. El gobierno ruso ha lanzado en la madrugada de este jueves una operación militar a gran escala que ya ha dejado decenas de víctimas y a la que la Unión Europea anuncia, de momento, importantes sanciones masivas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha alertado de que la "violación flagrante" del derecho internacional practica por Rusia con su ataque a Ucrania "no debe quedar impune". En una declaración institucional tras la reunión del Consejo de Seguridad Nacional que ha presidido el rey en el Palacio de la Zarzuela, Sánchez ha garantizado que España defenderá la legalidad internacional y se "desvivirá por restablecer la paz".

La crisis vivida desde hace meses ya hizo mover fichas a los socios de la OTAN, entre ellos España, con el envío de buques al Mar Negro para integrarse en las agrupaciones navales de la Alianza Atlántica. La fragata Blas de Lezo, que partió de Ferrol, hizo escala en Rota a final de enero, donde embarcó un equipo de unas 18 personas de la Flotilla de Aeronaves de la Armada, con base en las instalaciones gaditanas, con un helicóptero SH-60B de la Décima escuadrilla.

España también tiene fuerzas desplegadas desde 2017 en Letonia, en la frontera Este, dentro de una misión de la OTAN para generar un efecto de disuasión ante una posible amenaza rusa. Además, tiene cuatro Eurofigther desplegados en Bulgaria, en una misión de la policía aérea de la OTAN, que patrulla de su espacio aéreo para evitar la incursión de aeronaves no identificadas.

Y como suele pasar en cada situación de conflicto internacional, en Cádiz las miradas se vuelven a la Base de Rota, la gran instalación militar, dónde trabajan unas 9.500 personas y están destinados además unos 3.200 militares estadounidenses, que considera clave su presencia aquí.

Esta mañana, según apuntó el subdelegado del Gobierno en Cádiz, José Pacheco, no hay novedad respecto en cuanto alertas en la Base de Rota. "No tenemos ningún tipo de información nueva respecto. Estamos desde hace tiempo en alerta 4 antiterrorista pero no ha llegado nada especial por el tema de Ucrania", señalaba a los periodistas en Cádiz.

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, apuntó en una entrevista en Diario de Cádiz que "nuestras tropas llevan años participando en misiones de seguridad del flanco Este de la OTAN en esos países". En esa misma entrevista, del pasado 12 de febrero, destacó la importancia de la Base de Rota para la OTAN y EEUU. "Incluso la geoestrategia de estos días en que la crisis de Ucrania está tan presente, hacen de estas bases algo todavía más importante", apuntaba el ministro.

Aunque del momento no hay ninguna novedad, habrá qué esperar a cómo se sigue desarrollando el conflicto y el papel que tomen la OTAN, EEUU y Europa.

Buques antimisiles en Rota

La base gaditana está en un lugar estratégico para poder convertirse en punto importante para la logística en cualquier crisis, en un punto intermedio entre EEUU para el traslado de material o tropas de las fuerzas aliadas.

Aunque de momento no hay ninguna noticia ni novedad, lo cierto es que para EEUU ya ha jugado un papel importante recientemente, en la crisis de los refugiados de Afganistán tras la salida del país de las fuerzas estadounidenses. Rota fue punto clave para el paso de más de 2.500 personas para una parada en su camino hacia el país estadounidense en la que también se implicaron la Armada española y los vecinos de la zona.

La embajadora de EEUU, Julissa Reynoso, la visitó el pasado 10 de febrero, donde destacó que "España está siendo un socio clave, dentro de la UE y la OTAN, en todo este ejercicio para ver si podemos llegar a una solución diplomática de esta situación". "No estamos en condiciones de compartir fuera del equipo interno" planes particulares, respondió a la pregunta de este medio sobre si Rota estaba teniendo algún papel en este último conflicto internacional.

La Base naval de Rota es una base española, de uso compartido con los EEUU, donde la US Navy cuenta unos 3.200 militares destinados principalmente por estar aquí emplazados los cuatro destructores que conforman el llamado escudo antimisiles. EEUU se encuentra renovando estos buques, que ya participaron por ejemplo ataques a Siria, y con la que ha llegado una nueva escuadrilla de helicópteros.

Rota es el componente naval de este escudo antimisiles, formado por radares y sistemas de interceptación basados en buques, como los equipados con sistemas de defensa aérea Aegis que EE.UU tiene en Rota. Estos serían capaces de detectar y derribar misiles balísticos con sus misiles SM-3.

Además, hay que recordar que es el principal cuartel de de las unidades de la Flota de la Armada española, con muchos de sus buques con puerto aquí, así como su Flotilla de Aeronaves, el cuartel general de la Operación Atalanta o el Cuartel Marítimo de Alta Disponibilidad de la OTAN.

Ucrania pide a las fuerzas europeas mayores sanciones contra Rusia para impedir que continúen las agresiones al país.

Pedro Sánchez ha admitido hoy además las consecuencias económicas para España y la UE que traerá el conflicto, especialmente en materia energética, y ha asegurado que Europa traja desde hace tiempo en medidas "cuantos sea necesarias" para mitigar este impacto.