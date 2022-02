La nueva embajadora de EEUU en España, en Rota: "Nuestra presencia en la Base es sumamente importante para nosotros"

La nueva embajadora de EEUU en España, Julissa Reynoso, ha visitado hoy por primera vez Rota, donde ha destacado los vínculos y la relación de "aliados en todos los sentidos" de España y su país, con la base gaditana como punto clave de la misma por "la presencia tan importante de miembros del ejército estadounidense y sus familias desde hace décadas".

"Esta visita para mí es una prioridad", apuntaba la diplomática y de hecho es la primera que realiza fuera de Madrid desde su llegada al cargo, hace apenas un mes, cuando se convirtió en la primera mujer embajadora de su país aquí. "Para mí también es algo sorprendente que se tardara tanto tiempo en mandar una mujer a España, pero bueno aquí estoy encantada de representar a mi país y de que me hayan dado esta oportunidad", manifestaba a este medio, al que atendió durante una jornada de intensa agenda.

de origen dominicano y que ha sido asistente del presidente y jefa de Gabinete de Jill Biden, visitaba la base naval, asistía a la inauguración de una Reynoso,, asistía a la inauguración de una exposición sobre la historia conjunta de ambos países en la Villa y mantenía encuentros con los representantes de la zona, como los alcaldes de Rota y El Puerto. "Nos enfrentamos a retos globales y EEUU sólo conseguirá el éxito en la defensa de los valores compartido trabajando con ustedes", decía en su intervención durante la inauguración de la exposición 'The Legacy: el legado andaluz en los Estados Unidos de América'. "Voy a continuar incrementando esos lazos. Es muy importante poder contar con un amigo y socio como España y una comunidad como esta", añadía.

Luego, a preguntas de Diario de Cádiz, no confirmaba más detalles sobre un posible aumento de militares de la US Navy en las instalaciones gaditanas pero sí dejaba claro que seguirán en Rota "de manera importante". "Por ahora no estamos en ninguna posición para cambiar ese cálculo ni la presencia que tenemos aquí", explicaba.

La salida de los marines de la base de Morón el año pasado "fue una decisión que tomó mucho tiempo y fue un asunto claramente que impactó, pero nosotros aquí en Rota seguimos de manera importante", aseveraba la representante de la administración Biden.

"Tenemos muy buena relación con España, nuestra presencia aquí es sumamente importante para nosotros. Yo lo vi hoy, he sido testigo de la gran relación que tenemos", comentaba. "Cualquier decisión que tomemos sobre algún tipo de proceso para sumar elementos nuevos a nuestra operación aquí lo manejamos con el Gobierno español directamente, y si llegamos a un acuerdo se lo compartiremos. Pero por ahora hay un diálogo continuo con el Gobierno y el Pentágono en particular".

la presencia de EEUU en la zona genera 250 millones de euros al año, 5.000 puestos de trabajo directos y 30.000 indirectos. renovó además el año pasado su contrato para la reparación de los destructores del escudo antimisiles. "Son números bastante importantes", dijo. Según los datos aportados por la Embajada, Navantia renovó además el año pasado su contrato para la reparación de los destructores del escudo antimisiles. "Son números bastante importantes", dijo.

fue "un centro de actividad clave" para la administración norteamericana en la salida de refugiados tras la retirada de Afganistán, con Reynoso no pasa por alto que la Baseen la salida de refugiados tras la retirada de Afganistán, con el paso de más de 2.500 personas , y calificaba la operación como uno de los éxitos más recientes de la colaboración mutua. "Ha sido un ejemplo. El Gobierno está muy agradecido con toda esta operación. El Puerto y Rota garantizaron que hubiera de todo para estas familias, que recordarán que España fue el primer lugar donde estuvieron".

Sobre si Rota está teniendo algún papel en el último conflicto internacional, la crisis Rusia-Ucrania, mantuvo que "España está siendo un socio clave, dentro de la UE y la OTAN, en todo este ejercicio para ver si podemos llegar a una solución diplomática de esta situación", pero "no estamos en condiciones de compartir fuera del equipo interno" planes particulares.

El alcalde de Rota destaca el peso económico de la Base

El alcalde, Javier Ruiz Arana, le ha trasladado a la nueva embajadora el papel clave de la Base para la economía de Rota y también para buena parte de la provincia. "La Base, con ampliaciones, mayores competencias y mayor peso, a pesar de que puede generar una servidumbre, también da muchas oportunidades que encauzar", ha venido a decir el primer edil roteño. "Además de por sus playas y sus espacios naturales Rota es también conocida por su base naval".

Ha añadido además que su ciudad es todo un ejemplo de entendimiento y convivencia tanto de personas de toda España que llegan a la base como con la comunidad norteamericana, cuya historia se quiere poner en valor en el nuevo Centro Multicultural de la Base de Rota.