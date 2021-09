"Han sido días de mucha intensidad de trabajo y emociones en la Base de Rota"

La operación Allies Refuge, emprendida por Estados Unidos para el traslado de refugiados de Afganistán ante la llegada de los talibanes, ha tenido en la Base gaditana un punto estratégico. Por allí han pasado más de 2.000 personas -unas 2.600 según los últimos datos- para una parada en su camino hacia el país estadounidense en la que también se ha implicado la Armada española y los vecinos de la zona. "Han sido días de mucha intensidad en el trabajo y también de muchas emociones", comenta el Almirante del Arsenal de Cádiz y jefe de la Base de Rota, el vicealmirante Ricardo A. Hernández López.

"Han llegado prácticamente con lo puesto y en estado de shock tras todos los avatares vividos para salir de Kabul y llegando a una tierra desconocida dejando atrás a todos sus enseres, casas, amigos , en definitiva toda una vida. Ha sido muy emocionante recibirles y ayudarles a pasar de la mejor manera posible esta transformación radical en sus vidas", comentaba el vicealmirante.

La Armada y la Infantería Marina en particular se han implicado mucho y han colaborado con la marina americana en Rota tras el acuerdo alcanzado entre ambos gobiernos para que la Base pudiera acoger temporalmente a estos afganos. "Hemos trabajado codo con codo con la marina americana para montar en un tiempo récord el campamento capaz de acoger inicialmente hasta 1.200 personas y que en pocos días se amplió su capacidad hasta las 2.000. Un campamento con todos los medios y equipamientos posibles para que los refugiados pudiesen instalarse con dignidad; así por ejemplo disponían de comedores habilitados, salas de lavandería, gimnasio, biblioteca o sala de rezos por citar algunos detalles", explica Hernández López.

Además, hay que contar con todos "los ofrecimientos de ayuda, recibidos tanto en la Armada como en el Ayuntamiento de Rota, por parte de innumerables asociaciones y ONG los hemos canalizado a la autoridad estadounidense de la Base que era, en última instancia, responsable de los afganos acogidos", añade.

La operación vuelve a poner de relieve la importancia de las instalaciones roteñas. "Sin duda, Rota tiene una situación geoestratégica privilegiada, a medio camino entre Europa y África, entre América y Oriente, y además está a las puertas del Mediterráneo, lo que ha facilitado el tránsito de todos estos refugiados desde los países del Golfo en donde se ubicaron en primera instancia, hasta su destino final en los EE.UU", dice el jefe de la base española.

En este gigante militar trabajan alrededor de 9.500 personas aproximadamente la mitad con la administración americana y la otra mitad con la Armada. "Actualmente por el lado americano se encuentran destinados unos 3.200 militares, y unos 450 civiles americanos y unos 1.100 civiles españoles contratado", confirma Hernández López. "A ellas hay que sumar una población flotante de unas 4.000 personas que de media diaria vienen a trabajar como empleados en los diversos contratos de mantenimiento e infraestructura que se llevan a cabo", apunta.

Las cifras de impacto económico pueden variar bastante de año en año, manifiesta el jefe de la base al ser preguntado por esta cuestión. "Pero solamente en salarios y ayudas al alquiler de vivienda de esas 9.500 personas podemos hablar de más de 200 millones anuales", manifiesta. "Y en materia de contratos de todo tipo, sobre todo en mantenimiento de buques, infraestructuras, alimentación, servicios o jardinería, hablamos asimismo, entre las dos administraciones y de media en los últimos años, de más de 250 millones anuales, con picos superiores cuando se acometen periódicamente grandes obras de infraestructuras, como la reciente ampliación y reforma de los muelles o las obras de reforma, ampliación y renovación de las pistas y aparcamientos del aeropuerto".

Crecimiento año a año y nuevas unidades

"Si observamos el histórico de la Base vemos que desde su construcción hace ya más de 60 años, el crecimiento ha sido continuo, sobre todo por parte de la Armada española, con una mínima presencia al principio y que en la actualidad supera los 4.500 militares y civiles", sigue contando el vicealmirante de la Armada española.

En Rota, están el Cuartel General de la Flota, que se trasladó desde Ferrol en el año 89, los cuarteles Marítimo de Alta Disponibilidad y de la Operación Atalanta de la Unión Europea de lucha contra la piratería (OHQ), además de la Flotilla de Aeronaves de la Armada, el Centro de Valoración y Adiestramiento para el Combate (CEVACO) o la propia Jefatura del Arsenal de Cádiz. Y en cuanto a buques, aquí tiene su base el núcleo de la Flota con su buque insignia, el LHD Juan Carlos I los buques de asalto anfibio Galicia y Castilla” y las seis fragatas de la clase Santa María.

De la US Navy destaca que es base permanente de los cuatro destructores de la clase Arleigh Burke que participan en el escudo antimisil de la OTAN, que ahora se están renovando y con una nueva escuadrilla de helicópteros. Si habrá algún aumento más aún no se conoce. "Estas cuestiones, como sabemos, se dirimen con mucha discreción a nivel político, y solo transcienden cuando se llega a una decisión. Por el momento no hay novedad al respecto", señala el jefe del Arsenal de Cádiz.

En cuanto a futuros proyectos de infraestructuras o mejoras, el jefe de la Base adelanta y destaca los derivados de la llegada en unos pocos años de los nuevos helicópteros de transporte anfibio NH-90 de la Armada española, "principalmente hangar y edificio de simuladores nuevos", así como las obras de adecuación de las instalaciones portuarias "para recibir a medio plazo a las nuevas fragatas F-110".

Luces LED y parque fotovoltaico

En este capítulo, "me gustaría reseñar también el enorme esfuerzo que estamos realizando para reducir el consumo eléctrico, y en ese sentido ya hemos terminado de cambiar a tipo LED toda la iluminación externa en la Base e internamente en gran parte de los edificios", explica. "También disponemos de un gran parque fotovoltaico construido por la administración americana pero del que se beneficia toda la Base y tenemos en proyecto construir un segundo, esta vez financiado por la Armada, todo ello en aras a contribuir a la sostenibilidad del planeta. En la Base el respeto y cuidado del medio ambiente es una prioridad y no en vano tenemos acreditado mediante una auditoría externa el certificado ISO 14001 de gestión medioambiental, obtenido en el 2007 y renovado desde entonces cada año.

El vicealmirante Hernández López lleva dos años al frente del Arsenal de Cádiz y a su vez como jefe de la Base Naval de Rota. "Es un experiencia muy gratificante, porque mi labor no solo se reduce a dirigir a un gran equipo humano que es el que mantiene a la Base con el alto nivel de eficacia en su misión, que no es otra que mantener a los buques y unidades de Infantería de Marina listos para navegar y cumplir sus misiones, sino que además tiene un importante componente de relaciones institucionales", asevera. Así, "por una lado con el comandante de las Actividades Navales en Rota, que es el jefe de las unidades americanas, y por otro con las autoridades civiles y militares en la bahía, fundamentalmente con el Ayuntamiento de Rota al que nos sentimos particularmente unidos".