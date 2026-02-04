El Ayuntamiento de Chipiona convocará un pleno extraordinario para solicitar la zona catastrófica en el sector agrícola

El alcalde de Chipiona, Luis Mario Aparcero, ha trasladado este miércoles su apoyo al sector agrícola del municipio ante la complicada situación generada por las pérdidas ocasionadas por la reciente borrasca, que ha dejado importantes daños como consecuencia de las intensas lluvias registradas en la localidad.

Según ha informado el regidor, el Ayuntamiento solicitará al Gobierno de España la declaración de zona catastrófica para el término municipal. Aparcero ha explicado que el Consistorio lleva tiempo recopilando la documentación necesaria y que ya se ha dado instrucciones a los técnicos municipales para ultimar los informes que respalden esta petición. Asimismo, ha avanzado que esta situación será abordada en un pleno extraordinario, convocado con el objetivo de analizar de manera específica el impacto del temporal en el campo chipionero.

El alcalde ha recordado que Chipiona cuenta con alrededor de 350 hectáreas catalogadas como zona inundable, una circunstancia que convierte los episodios de lluvias intensas en un problema recurrente para la actividad agrícola. En este contexto, ha señalado que el Ayuntamiento viene trabajando en distintas soluciones estructurales para mejorar la evacuación de aguas pluviales.

Entre ellas, ha destacado el avance del proyecto encargado al ingeniero García Serrano, que contempla la conexión de la zona de Pastrana con el colector ovoide como medida para facilitar el desagüe. Según ha indicado, el proyecto se encuentra en una fase muy avanzada y la Junta de Andalucía está próxima a autorizar dicha conexión, al tiempo que se elaboran los informes técnicos necesarios para que la red de pluviales pueda asumir el caudal previsto.

De forma paralela, la comunidad de regantes continúa trabajando en la memoria de un proyecto destinado a conducir directamente al mar las aguas de lluvia. Aparcero ha subrayado que esta actuación supondría una inversión clave para dar solución a un problema histórico que afecta al sector agrícola del municipio.

Por último, el alcalde ha señalado que, una vez finalicen las lluvias, se dará cumplimiento a una de las demandas más esperadas por los agricultores, como es la recuperación del uso del agua procedente de la depuradora para el riego del sector quinto regable.