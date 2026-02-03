La flor cortada de Chipiona asegura San Valentín pese a pedir la zona catastrófico por los temporales

Los agricultores de Chipiona solicitarán al Ayuntamiento de la localidad gaditana que inste a las administraciones competentes a declarar el municipio como zona catastrófica, con el objetivo de hacer frente a los importantes daños ocasionados en los cultivos por las últimas borrascas. Una situación que, aunque ha provocado desperfectos en numerosos invernaderos, no ha afectado de forma grave al sector de la flor cortada, que ya ha iniciado su campaña con motivo del 14 de febrero en la Costa Noroeste de la provincia de Cádiz.

“Vamos a tener flores”, aseguran los responsable del sector de la flor cortada en COAG-Andalucía y agricultor chipionero, Luis Manuel Rivera, quien ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad y animar a la ciudadanía a comprar flores de cara al Día de San Valentín.

La asociación ha informado de que la anterior borrasca, Kristin, causó numerosos daños en los invernaderos de la zona debido a las fuertes rachas de viento y a las copiosas lluvias registradas. En la actualidad, estos desperfectos se están cuantificando con el fin de poder solicitar posibles ayudas a las administraciones supramunicipales. Actualmente, se centran en la llegada de Leonardo, que presumiblemente causará más daño al sector.

En este contexto, el representante de COAG-Andalucía ha vuelto a poner el foco en uno de los principales problemas estructurales que sufre la agricultura en Chipiona: la situación del acuífero y el elevado nivel freático de los campos. Esta circunstancia provoca que, cuando se producen lluvias abundantes, alrededor de 300 hectáreas de cultivos queden inundadas, agravando las pérdidas para los agricultores. El pasado 8 de enero, la Asociación de Agricultores mantuvo una reunión con el Delegado Territorial de Agricultura, Francisco José Moreno García para tratar nuevamente elasunto, quedando con el Delegado Territorial de Agricultura en aportar informes producidos por las últimas lluvias.

Por ello, Rivera ha subrayado la necesidad no solo de solicitar la declaración de zona catastrófica y de que la Junta de Andalucía articule ayudas de urgencia, sino también de elaborar un plan estratégico que aborde las cuestiones hidrológicas que afectan al sector. “Los agricultores tienen que poder estar dignamente en su campo y no vivir siempre con la preocupación de las borrascas”, advirtió en declaraciones a la agencia Europa Press, alertando de que “muchos están a punto de dejar sus campos” ante la falta de soluciones.

“La agricultura aquí es un sector muy importante en la economía local y esto hay que darle solución”, ha reclamado, insistiendo en que, pese a la situación, la campaña del 14 de febrero saldrá adelante, ya que ya ha comenzado la recogida de las flores que se comercializarán para esa fecha. Según ha detallado, algunos invernaderos sí se han visto afectados por los temporales, pero “gracias a Dios no ha sido al 100%”, por lo que existe “un porcentaje grande” de explotaciones de flor cortada que no han sufrido daños con las últimas lluvias.

La campaña de San Valentín marca, además, el inicio de la temporada de primavera para el sector, que continuará con fechas clave como el Día del Padre, el Día de la Madre, la Semana Santa, las ferias y otros eventos como congresos o bodas. En este sentido, Rivera ha recordado que en Chipiona “si podemos presumir de algo es de que tenemos muchas flores”, destacando que esta zona de la provincia de Cádiz está considerada como “el jardín de España”.