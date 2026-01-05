Agricultores de la Costa Noroeste reclaman una solución definitiva a la anegación de sus campos por lluvias

La Asociación de Agricultores de la Costa Noroeste de la provincia de Cádiz ha reclamado a las administraciones una solución definitiva al problema que sufren cada vez que se producen lluvias abundantes en su zona, como las de este pasado domingo 4 de enero debido a la borrasca Francis, que han anegado campos de cultivo y de flor cortada de Chipiona.

En declaraciones a Europa Press, el responsable de flor cortada de COAG Andalucía y miembro de la junta directiva de la Asociación de Agricultores de la Costa Noroeste de Cádiz, Luis Manuel Rivera, ha señalado que tras la jornada de lluvias se han vuelto a ver afectadas unas 350 hectáreas de terreno a causa del nivel freático de los campos, una situación que es recurrente y que ya ocurrió el pasado mes de marzo por las fuertes lluvias que cayeron entonces.

"Llevamos cerca de 25 años con el mismo problema", ha aseverado Luis Manuel Rivera, quien ha lamentado que los agricultores de la Costa Noroeste lidian cada año con la incertidumbre de iniciar sus campañas sin saber si podrán llevarlas a término y "mirando al cielo" por si caen lluvias que les hagan perder sus cosechas.

Ha recordado que en marzo "se echaron a perder" miles de flores que crecen en estos campos y que ahora, nueve meses después, vuelven a revivir esta situación al haberse inundado numerosas hectáreas en Chipiona a poco más de un mes de arrancar la campaña por San Valentín.

Ante esto, el responsable de flor cortada de COAG Andalucía ha reclamado al Ayuntamiento de Chipiona, Diputación de Cádiz, Junta de Andalucía y Comunidad de Regantes que "se sienten todas juntas" para abordar la situación y ofrecer a los agricultores un proyecto que sea "definitivo" para paliar esta situación que sufren desde hace años.

Aunque ha reconocido que se han tomado "medidas" en la zona, como bombas de agua y placas solares para drenar el exceso de agua, esto son "parches" que no ofrecen la respuesta que tanto exigen para que los agricultores puedan cultivar "con tranquilidad" los próximos "50 años".

Luis Manuel Rivera ha vuelto a reclamar una solución "que se mantenga en el tiempo" y que "no sea pan para hoy y hambre para mañana", asegurando que lo se ha hecho hasta ahora "no está funcionando en condiciones" a la vista de las inundaciones que sufren cada vez que pasa una borrasca sobre sus campos.

Como ha recordado, la Costa Noroeste es "el epicentro de la flor cortada en España", por lo que hay que apostar por este sector que genera "riqueza" en Chipiona y la provincia de Cádiz. Por ello, ha alertado que estas continuas inundaciones llevan a los agricultores a abandonar los campos y dejar de cultivar.

"Es una lástima que esas flores estén ahí perdidas con el dinero que cuesta sembrarlas y que después de 25 años todavía no nos hayan dado una solución; las que nos dan son casi para callar la boca a los agricultores", ha criticado el responsable de COAG.