Las autoescuelas denuncian el atasco de los exámenes del carné de conducir

Las autoescuelas de la provincia saldrán este viernes a manifestarse por los atascos en los exámenes del carné de conducir. Según denuncian, unos 3.000 alumnos están esperando la oportunidad para realizar las pruebas entre Cádiz, Jerez y Algeciras, y para la parte práctica apenas se están poniendo fechas una vez al mes o menos. La patronal cifra en 300.000 el número de aspirantes en España pendientes del práctico.

"Es un problema que llevamos arrastrando desde ya bastante tiempo", apunta el presidente de la Asociación de Autoescuelas de la Bahía de Cádiz, Claudio Blanco, que ha puesto en marcha la protesta junto a las asociaciones de Jerez y Algeciras. Y es que antes, explica, la Jefatura Provincial de Tráfico contaba con 38 examinadores (que se desplazan a las tres ciudadades) "y se ha pasado a unos 18 en la actualidad" tras aprobarse la tasa de reposición y amortizarse puestos de funcionarios que se han ido jubilando. "Y hay provincias que están hasta peor", añaden desde este colectivo, que agrupa a 59 negocios de municipios de la Bahía.

Desde las autoescuelas lamentan que pese a que se han convocado ya dos oposiciones, a Cádiz no han llegado examinadores, con lo que se están poniendo "parches", mejorando la situación en otras provincias pero persistiendo el problema en otras, ya que es un problema generalizado. "Los alumnos preguntan cuándo se podrán examinar y los que están para los permisos de transportes o mercancías están perdiendo puestos de trabajo, porque a lo mejor tienen ofertas y las empresas no los van a esperar. Además el alumno no va igual de preparado si ha dado las clases con mucho tiempo de antelación, y se tienen que volver a examinar. Es la pescadilla que se muerde la cola. Al final, aumenta más la bolsa de los que están esperando", manifiesta Blanco.

“El problema se viene produciendo en todo el país desde hace tiempo pero se ha vuelto insostenible por la progresiva jubilación de personal, bajas y traslados. Hay muy pocos examinadores para atender a una provincia con mucha demanda de este servicio”, explicaba también David Azcona, presidente de la Asociación de Autoescuelas del Campo de Gibraltar que agrupa a las 33 academias de la comarca, con medio centenar de sedes en total.

De momento, desde Tráfico intentan solucionar la situación con varios funcionarios en comisión de servicio para realizar una mil pruebas por la tarde, pero las autoescuelas esperan visibilizar la "alarmante situación" con una manifestación por la capital gaditana. El sector demanda que Interior autorice la realización de horas extraordinarias para esos exámenes por las tardes y acortar la lista de espera, junto con la salida a concurso de nuevas plazas para recuperar el nivel de examinadores perdido con en los últimos años. Por su parte, a esto se une la huelga que han realizado los propios funcionarios en los últimos tiempos.

Vehículos de las autoescuelas de la provincia, unos 150, saldrán sobre las 10:30 horas del IES Fuerte de Cortadura, y harán dos paradas. Una de ellas ante la Jefatura Provincial de Tráfico, en Asdrúbal, y otra ante la Subdelegación del Gobierno en Cádiz, donde entregarán un manifiesto.