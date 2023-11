Armada: La operación Atalanta celebra en Rota 15 años de lucha contra la piratería en el Cuerno de África

La Operación Atalanta, misión de la fuerza naval europea EUNAVFOR, ha celebrado este jueves sus 15 años de lucha contra la piratería -y luego también la pesca ilegal y el narcotráfico- en el cuerno de África. El acto ha sido en la Base naval de Rota, donde se encuentra el cuartel general de la operación desde 2018 y donde también se ha llevado a cabo el relevo de su mando, del vicealmirante Jose M. Nuñez Torrente al vicealmirante Ignacio Villanueva Serrano.

"Cuando comenzó la Operación la situación en la zona era caótica, con un montón de secuestros piratas", ha recordado, en declaraciones a los medios y que ha recogido EFE, el vicealmirante Nuñez Torrente sobre la situación que en un área marítima por la que anualmente transitan más 20.000 buques, entre ellos los del Programa Mundial de Alimentos. En el año 2011 las redes de piratería llegaron a retener hasta 736 rehenes y 32 buques.

Aunque en estos quince años aún no se ha alcanzado el objetivo final de que "los países de la región puedan por ellos mismos proveer su propia seguridad sin necesidad de fuerzas internacionales", la meta está "mucho más cerca", ha añadido. Por eso, al traspasar su mando, ha querido dar un mensaje de "optimismo" ya que en una zona en la que había una "situación desesperada" porque es un área "importantísima a nivel mundial" , ahora es una zona marítima "tranquila, aunque no exenta de riesgos".

Nuevo mandato

Su sucesor en el mando ha explicado que afronta como retos desarrollar el nuevo mandato de la operación, prorrogada hasta diciembre de 2024 ampliando sus misiones. Además de a proteger los buques pertenecientes al Programa Mundial de Alimentos (PMA) y otros buques vulnerables que transitan la región, y de disuadir, prevenir y reprimir la piratería y el robo a mano armada, el operativo se encarga de vigilar la pesca ilegal en el Cuerno de África y el Océano Índico occidental; combatir el tráfico de drogas, contribuir al embargo de armas a Somalia, y a la erradicación del el comercio ilícito de carbón de origen vegetal.

El vicealmirante Ignacio Villanueva Serrano ha indicado que además la operación afronta la ampliación de su radio de operaciones al Mar Rojo, que se suma al área en la que se despliega: el Golfo de Adén y países vecinos, la cuenca Somalí; y los golfos de Suez y Aqaba. Esta ampliación, ha señalado, "no tiene por qué suponer más medios, supondrá un mayor nivel de coordinación" dentro de una operación en la que "los nuevos retos no deben hacer olvidar cómo nace la operación" porque "la piratería puede volver a reactivarse".

El mandato establece las bases para afianzar a Atalanta como proveedor de seguridad marítima de referencia en todo el Océano Índico Noroccidental y el Mar Rojo como en la región.

Aportación de España y de Rota

En la Operación Atalanta, cuyo cuartel general fue trasladado a Rota desde Northwood (Reino Unido) debido al Brexit, trabajan unos 600 civiles y militares de una veintena de países, dieciséis de la UE y cuatro que no son de la UE (Colombia, Serbia, Montenegro, Corea del Sur).

En el área en la que opera suelen estar desplazadas dos fragatas, una española que suele ser de las destinadas en la base naval, que se van dando el relevo cada varios meses -ahora está la Victoria-. Esto es así epecialmente durante las temporadas intermonzónicas, cuando las circunstancias del mar son más suaves y hay más probabilidades de que los piratas intenten irrumpir armados en los barcos mercantes , entre ellos del Programa Mundial de Alimentos que transitan entre los diferentes puertos de Somalia, Kenia, Sudán, entre otros puntos, para exigirles después un rescate o robarles. Cuando estas fragatas reciben una alerta de una incidencia lejos de sus posiciones, se envían medios aéreos.

Desde el 8 de diciembre de 2008, cuando se puso en marcha esta operación europea basada en resoluciones de la ONU y con el nombre de la diosa griega reconocida por sus habilidades para la caza, el dispositivo ha protegido a 2.184 barcos, custodiado la entrega de más de tres millones de toneladas de alimentos; puesto a disposición de las autoridades competentes a 171 piratas e intervenido 15.953 kilos de drogas.

España participa con medios en el dispositivo desde enero de 2009. Aporta 350 militares aproximadamente, un buque y un helicóptero, además del cuartel general en Rota, entre otros medios. Uno de los hechos a los que este dispositivo se enfrentó fue el 3 de octubre de 2009, el secuestro del pesquero vasco Alakrana con 16 marineros a 400 millas de la costa de Somalia.