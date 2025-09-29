La Armada lidera las operaciones anfibias en un ejercicio en EEUU: la Fuerza de Desembarco de la Infantería de Marina toma las playas de la costa este

La Armada, con el grupo Dédalo desplegado, está ya finalizando un ejercicio que le ha llevado hasta Estados Unidos durante estas semanas y en que ha liderado las operaciones anfibias, con la Fuerza de Desembarco toma las playas de la costa este de Estados Unidos, como parte del desarrollo de esta actividad de adiestramiento multinacional. El ejercicio multinacional UNITAS 2025 ha sido un "exigente adiestramiento conjunto, donde la interoperabilidad entre los países participantes ha avanzado muy rápido, y se ha convertido en la mejor herramienta para garantizar la seguridad en un espacio estratégico de primer orden: la costa este de Estados Unidos", han explicado desde el Estado Mayor de la Defensa.

En este contexto, indican, las unidades del Grupo de Combate Expedicionario (GCE) ‘Dédalo 25-3’ español se ha convertido en un claro exponente de cooperación con los buques, aeronaves y marines del resto de los países participantes, hasta 26, liderados por la US Navy. Así, se han realizado operaciones de interdicción marítima, tiro sobre blanco y maniobras de aprovisionamiento en la mar, entre otras actividades navales.

Sin embargo, el máximo exponente de la integración UNITAS 25 ha sido la planificación, proyección y liderazgo de las operaciones anfibias, que se han materializado en un desembarco de las fuerzas de Infantería de Marina españolas en la costa este de Estados Unidos en colaboración con el Marine Corps y la Marina estadounidense, y con la presencia de distintas unidades con base en la provincia de Cádiz. "Estas operaciones anfibias permiten la proyección del poder naval sobre una costa hostil o potencialmente hostil, y exigen una coordinación minuciosa entre fuerzas navales y de desembarco para establecer una cabeza de puente". señalan

El comandante del ‘Dédalo 25-3’ ejerció el mando de la Fuerza Anfibia multinacional en este ejercicio, y fue el responsable de ejecutar el movimiento buque-costa de más de 300 infantes de marina y 30 vehículos. "Esta fuerza combinada de Infantes de Marina españoles - del Segundo Batallón de la Brigada de Infantería de Marina TEAR-, estadounidenses, mejicanos, brasileños, chilenos, ecuatorianos, argentinos, guatemaltecos y peruanos han desembarcado desde el buque Galicia con sus lanchas LCM1E del Grupo Naval de Playa y helicópteros SH60F de la Flotilla de Aeronaves; y también desde los buques USS Arlington—con sus vehículos de colchón de aire y sus aviones multi-rotor Osprey— y Papaloapan de la Armada de Méjico".

"Este desembarco anfibio ha sido la demostración de la interoperabilidad naval de 26 países amigos y aliados, que era el objetivo prioritario del ejercicio UNITAS 2025. Además, para España y su grupo de combate `Dédalo 25-3´ ha supuesto una excelente oportunidad para demostrar la capacidad de liderar y proyectar una fuerza expedicionaria en y desde la mar, y en su caso, integrar otras unidades o agrupaciones de la Alianza bajo mando nacional" , apuntan desde el EMAD

Grupo de Combate Expedicionario Dédalo 25-3

El Grupo de Combate Expedicionario Dédalo 25-3 está compuesto por el buque de asalto anfibio LPD Galicia (L-51) y las fragatas Almirante Juan de Borbón (F-102) y Canarias (F-86). Durante el inicio del tránsito atlántico, la agrupación recibió el apoyo logístico del Buque de Aprovisionamiento al Combate (BAC) Cantabria.

En el caso del LPD Galicia, cuenta con un Batallón Reforzado de Desembarco de Infantería de Marina a bordo, generado por el Segundo Batallón de la Brigada de Infantería de Marina, y con dos helicópteros de transporte de tropas SH60F. Por su parte, la fragata Canarias (F-86) dispone de un helicóptero SH60B para guerra antisubmarina y de superficie.

Por otro lado, y para incrementar la seguridad marítima y reforzar la capacidad de Operaciones de Interdicción Marítima (MIO), se han integrado dos Equipos Operativos de Seguridad (EOS) de la Fuerza de Protección de la Armada: el EOS del Tercio del Sur de San Fernando, embarcado en la F-86; y el EOS de la Unidad de Seguridad de Canarias, embarcado en el L-51.

"Con el despliegue d se refuerza el papel de nuestras Fuerzas Armadas en el panorama internacional, al tiempo que se demuestra el compromiso y la contribución activa a la disuasión y defensa de la OTAN, inciden.