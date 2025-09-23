La Armada española se une en la costa oeste de EEUU a un ejercicio multinacional de la US NAvy

El buque 'Galicia' parte de la base naval de Mayport para participar en el ejercicio de la Us NAvy en EEUU.

El Grupo de Combate Expedicionario 'Dédalo 25-3', con más de 1.200 militares en tres buques de la Armada, ya están en la mar para participar en el ejercicio multinacional UNITAS 2025, organizado por la U.S. Navy, en el que participa hasta 26 países amigos y aliados. La ceremonia de apertura de esta actividad de adiestramiento naval se ha celebrado a bordo del buque estadounidense USS Arlington, centro neurálgico del despliegue.

El buque de asalto anfibio Galicia y las fragatas Almirante Juan de Borbón y Canarias partieron desde la Base Naval de Mayport (Jacksonville, en el estado de Florida). Actualmente, las unidades españolas están trabajando con otras americanas para reforzar la interoperabilidad entre los países participantes. Así, los buques del 'Dédalo 25-3' realizan operaciones con aeronaves de otras naciones, al tiempo que nuestros helicópteros demuestran su versatilidad tomando en las cubiertas del USS Arlington o del ARM Papaloapan, de la Armada de México.

Por otro lado, mientras los buques maniobran en la mar, el batallón de Infantería de Marina mantiene su despliegue en Camp Lejeune, base de los U.S. Marines Corps en Carolina del Norte. Allí estará, hasta el próximo 28 de septiembre, realizando actividades operativas anfibias de distinta índole, que incluyen, desde acciones de fuego real y combate en entorno urbano, hasta apoyo aéreo cercano, integrados con los US Marines y otras fuerzas multinacionales. Las naciones participantes en la parte anfibia del ejercicio son Argentina, Brasil, Belice, Colombia, Chile, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Marruecos, Paraguay, Perú y España.

UNITAS 2025 es un ejercicio multinacional que este año celebra su 65ª edición consecutiva, y cuya finalización está prevista el próximo 6 de octubre en Norfolk. Además del adiestramiento conjunto, en esta ocasión también contribuye a la conmemoración del 250º aniversario de la Marina estadounidense. "Con su participación, el grupo de combate 'Dédalo 25-3' demuestra el compromiso de España con la seguridad en el entorno estratégico internacional, a través de una cooperación estrecha con países socios y aliados", apuntan desde el Estado Mayor de la Defensa.

Actividades en Mayport

El Grupo de Combate Expedicionario (GCE) 'Dédalo 25-3' recaló en la Base Naval de Mayport, el pasado 15 de septiembre, tras 18 días navegación cruzando el océano Atlántico desde España. Desde entonces y hasta su salida a la mar, los tres buques españoles han llevado a cabo un intenso programa durante su escala en puerto.

Además de participar en reuniones operativas de preparación para el ejercicio UNITAS 25, han realizado distintas actividades diplomáticas y sociales, y han participado en competiciones deportivas; alzándose la ‘Almirante Juan de Borbón’ con el triunfo en la competición de fútbol 7.

Entre los actos sociales, cabe destacar la recepción para la comunidad hispana a bordo del buque de asalto anfibio Galicia, así como la visita a la vecina ciudad de San Agustín de una delegación del Grupo de Combate español. En esta histórica localidad fueron recibidos por su alcaldesa, que presidió el izado de la bandera nacional en el fuerte de San Marcos, acompañada de la vicecónsul de España.